Verissimo, gli ospiti di sabato 28 aprile 2018: chi c’è da Silvia Toffanin

Verissimo 2018: i nuovi ospiti sono Patty Pravo, Rupert Everett, Giovanni Allevi, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci

Mediaset rivela ufficialmente i nomi dei nuovi ospiti di Verissimo 2018. Nel nuovo appuntamento, in programma per sabato 28 aprile, nel pomeriggio di Canale5, Silvia Toffanin intervista non pochi personaggi del mondo dello Spettacolo. Stiamo parlando nientedimeno che di Patty Pravo, Rupert Everett, Giovanni Allevi, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci. Queste le ospitate trasmesse da Mediaset questo sabato ma registrate in anticipo rispetto alla messa in onda.

Verissimo: anticipazioni puntata di sabato 28 aprile 2018

Secondo le anticipazioni, uno degli ospiti più attesi della prossima puntata di Verissimo è Patty Pravo. Sabato 28 aprile 2018, su Canale5 la cantante, che ha da poco compiuto i suoi primi 70 anni di età, si confessa a Silvia Toffanin ripercorrendo la sua vita privata e la sua carriera da artista d’eccezione. Poi, la presentatrice fa la sua prima intervista faccia a faccia con Rupert Everett. Nel programma di Mediaset, l’attore e regista presenta “Happy Prince”, il nuovo film da lui diretto che racconta la vita di Oscar Wilde. Quindi, spazio a Giovanni Allevi, per la prima volta in trasmissione dopo l’uscita del suo ultimo libro dal titolo “L’equilibrio della lucertola”. Infine, in studio presenti anche Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci. L’attore è reduce dal set di “A casa tutti bene2. La comica, invece, forse risponde alle dichiarazioni rilasciate un po’ di tempo da Katia Follesa, sua ex collega che si è detta disponibile ad una sorta di ritorno del duo comico “Katia e Valeria”.

Verissimo: orario di messa in onda su Canale5

Questi i nomi dei nuovi ospiti e le anticipazioni della puntata di Verissimo trasmessa sabato 28 aprile 2018, il nuovo appuntamento in onda nel pomeriggio di Canale5 a partire dalle ore 16.10, subito dopo la fine di un nuovo episodio della soap Il Segreto e prima che la linea passi a Caduta Libera.