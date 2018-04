Verissimo 2018: sabato 21 aprile ospite il vincitore de L’Isola, Nino Formicola

Secondo le anticipazioni ufficiali, tra gli ospiti di Verissimo di sabato 21 aprile 2018 c’è anche l’ultimo vincitore de L’Isola dei Famosi. Domani Nino Formicola si “confessa” da Silvia Toffanin in quella che è la sua prima intervista tv dopo che pochi giorni fa è stato proclamato vincitore della tredicesima edizione del reality show di Canale5. In trasmissione, com’è giusto che sia, al comico viene riservato un “posto d’onore”. Quel posto che oggi l’ex metà del duo Zuzzurro e Gaspare ricopre soddisfatto. Una soddisfazione che arriva dopo il “momento no” capitato alla sua carriera e la scomparsa del collega ed amico, avvenuta nel 2013.

Verissimo: ospiti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2018 e Stefano De Martino

Insieme a Nino Formicola tra gli ospiti di Verissimo di sabato 21 aprile ci sono anche tutti gli altri finalisti de L’Isola dei Famosi 2018. Spazio alla seconda classificata Bianca Atzei, alla medaglia d’argento Amaurys Perez e agli ultimi arrivati Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Dalla Toffanin sono presenti anche Alessia Mancini e Rosa Perrotta, le ultime due eliminate dal reality, e tutti gli altri naufraghi. Ma sono attese anche due sorprese. La prima è il ritorno in studio di Giucas Casella. La seconda, non meno importante, è il faccia tra la presentatrice e Stefano De Martino. Da poco rientrato in Italia, stavolta l’inviato de “L’Isola” si lascia intervistare “da vicino” e non più in collegamento dall’Honduras.

Verissimo: l’orario di messa in onda della prossima puntata

L’inizio della prossima puntata di Verissimo è fissato per le ore 16.10 di domani, sabato 21 aprile 2018, nel pomeriggio di Canale5. A partire da tale orario, il programma con Silvia Toffanin ed i suoi nuovi ospiti si può seguire anche in live streaming (su www.mediaset.it/canale5) o in streaming on demand subito dopo la messa in onda (su http://www.video.mediaset.it/programma/verissimo/archivio-video.shtml).