Verissimo: ospiti 19 maggio 2018 e anticipazioni speciale Harry e Meghan

Verissimo e Tg5 insieme per speciale “Harry e Meghan, il matrimonio reale”: le anticipazioni e gli ospiti

Questa settimana Verissimo “si sdoppia”. Secondo le anticipazioni sabato 19 maggio 2018 sono ben due le puntate in onda su Canale5. La prima è un vero e proprio speciale realizzato insieme al TG5, tutto dedicato al matrimonio reale di Harry e Meghan. In occasione delle nozze tra il principe Harry e l’attrice Markle, infatti, Silvia Toffanin si collega per due oltre due ore di diretta dal castello di Windsor. L’obiettivo? Naturalmente raccontare il “Royal Wedding” anche qui in Italia, coinvolgendo i telespettatori con tutti i momenti più importanti dell’evento: dall’arrivo dello sposo, al fatidico “sì”, passando per l’uscita dalla chiesa di marito e moglie e finendo con la salita dei novelli sposi in carrozza e con l’omaggio dei sudditi accorsi per l’occasione. Per farlo la conduttrice interagisce con Dario Maltese (l’inviato del Tg5, in posizione nei pressi della Cappella di St. George dove ha luogo la cerimonia) e manda in onda anche dei servizi dedicati a questa grande storia d’amore e alle testimonianze della gente comune raccolte per le strade di Windsor. Per riuscire nell’impresa, la presentatrice si avvale così della collaborazione di alcuni ospiti. Sabato in studio ci sono anche Alfonso Signorini, Carlo Rossella, Cesara Bonamici e Barbara Palombelli.

Verissimo: ospiti della puntata di sabato 19 maggio 2018

A proposito di ospiti, sabato 19 maggio 2018 chi lavora a Verissimo non rinuncia neppure ad una nuova puntata-base. Dopo la diretta col Tg5, infatti, la Toffanin torna nel pomeriggio di Canale5 anche con un nuovo appuntamento standard del programma. E secondo le anticipazioni, tra le ospitate di questa settimana è prevista anche quella di Paola Di Benedetto. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi 2018 e l’addio all’ex fidanzato Matteo Gentili, la modella torna in TV per commentare la fine della breve storia d’amore con Francesco Monte. In studio, previsti anche Piero Chiambretti ed altri momenti dedicati ad Ermal Meta e a Monica Bellucci.

Gli orari di Verissimo 2018 da ricordare

Per il resto, questi gli orari da ricordare per seguire tutti gli ospiti e i protagonisti di Verissimo 2018 di questa settimana. Lo speciale “Harry e Meghan, il matrimonio reale” viene trasmesso in diretta su Canale5 dalle ore 12.10 alle 15.00 circa. La puntata-standard di sabato 19 maggio 2018 va, invece, in onda dalle ore 16.10 alle 18.40 circa.