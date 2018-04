Verissimo ospiti: dal 14 aprile tornano le interviste agli attori de Il Segreto

Ospiti di Verissimo, sabato 14 aprile: tornano gli attori de Il Segreto

Dopo qualche settimana di pausa, tornano a Verissimo le interviste agli attori de Il Segreto. A farlo sapere è stata la stessa Silvia Toffanin nell’ultima puntata del programma di Mediaset. In concomitanza con il ritorno della soap spagnola al sabato pomeriggio di Canale 5, il format di news e attualità tornerà ad occuparsi delle vicende della serie. Si partirà da sabato 14 aprile con due ospiti eccezionali: Maria Bouzas e Ramòn Ibarra, ovvero Donna Francisca e Raimundo. Successivamente arriveranno nel salotto della Toffanin altri attori: non mancheranno infatti le new entry della telenovela madrilena come Saul e Julieta, interpretati rispettivamente da Claudia Galàn e Rubén Berlan.

Verissimo continua a macinare ascolti e consensi

Ospiti de Il Segreto a parte, continua il grande successo di Verissimo. Ogni sabato pomeriggio, Silvia Toffanin riesce a tenere incollati davanti al piccolo schermo quasi tre milioni di telespettatori. Numeri record, che rendono orgogliosa e soddisfatta la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Numeri che permettono soprattutto battere ogni volta la concorrenza di Eleonora Daniele e il suo Sabato Italiano.