Verissimo: sabato 14 aprile 2018 ospiti Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi

Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi ospiti nella puntata di Verissimo di sabato 14 aprile 2018

Sorpresa! Sabato 14 aprile 2018 tra gli ospiti di Verissimo ci sono anche Barbara D’Urso ed Alessia Marcuzzi. La presentatrice di Pomeriggio 5 si “confessa” da Silvia Toffanin a pochi giorni dalla partenza di Grande Fratello. La nuova edizione “nip” del reality show comincia ufficialmente martedì 17 aprile in prima serata su Canale5. Intanto, nel suo programma pomeridiano la conduttrice ha già annunciato i nomi dei tre concorrenti – i cui volti non sono ancora stati svelati – per cui il “GF” è già iniziato all’interno di un “Casale”. Chissà che questa nuova intervista di “Lady Cologno” non sia anche un modo per rivelare ai telespettatori nuove curiosità sulla trasmissione prodotta da Endemol per Mediaset. Dal canto suo, lunedì 16 aprile Alessia Marcuzzi “saluta” il pubblico con la finale e l’annuncio del vincitore de L’Isola dei Famosi 2018. Ma a Verissimo la conduttrice risponde o no alle varie bordate di “Striscia”? C’è o no altro da dire sulla “chiacchierata” vicenda del “canna-gate”? Si decide di replicare o no alle svariate prese di posizione di qualche sua collega? Vedremo. Di sicuro, a farle “compagnia” in studio c’è anche Elena Morali, naufraga definitivamente eliminata dal programma prodotto da Magnolia.

Verissimo, tutti gli altri ospiti di sabato 14 aprile 2018: Donna Francisca, Raimundo e Annalisa

Oltre a Barbara D’Urso e ad Alessia Marcuzzi, tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 14 aprile 2018 sono attesi anche due attori de Il Segreto: Maria Bouzas e Ramon Ibarra, Donna Francisca e Raimundo per la prima volta insieme da Silvia Toffanin. Infine, questa settimana ospite musicale del talk show è la cantante Annalisa.

Orario di messa in onda di Verissimo 2018

Annunciati i nuovi ospiti di Verissimo 2018, in un promo Mediaset ricorda che l’orario da tenere a mente per la nuova puntata è fissato per le ore 16.10, subito dopo il ritorno in tv de Il Segreto. Il programma, come ormai noto, non viene trasmesso in diretta su Canale5, ma le varie interviste vengono registrate in anticipo rispetto alla messa in onda.