Giovanni Allevi a Verissimo: “La mia ansia l’ho accettata. Ho fatto quattro anni di analisi per…”

Ospite a Verissimo, Giovanni Allevi racconta di soffrire d’ansia. “Pensavo di aver superato questo problema – dice -, ma in un viaggio in piena notte da Trieste a Milano ho avuto un nuovo attacco di panico“. Oggi, però, Allevi guarda all’ansia con occhi diversi. Sono, infatti, queste le parole che il famoso musicista pronuncia nel faccia a faccia con Silvia Toffanin: “W l’ansia. Io la mia l’ho accettata. Chi non va in ansia non ha niente da dire“. Ansia che in passato era legata anche alle critiche ricevute dai cosiddetti musicisti “puristi”. A queste persone il famoso musicista replica così: “Ci sono stato malissimo – racconta -, ho fatto quattro anni di analisi per la depressione“, salvo poi con la sua sua musica creare “una spaccatura” per cui “è inevitabile che ci siano sostenitori e detrattori di questo rinnovamento“.

Verissimo, Rupert Everett a Silvia Toffanin: “Hollywood è un posto stressante. Col mio compagno sono…”

A proposito di ansia, anche le dichiarazioni rilasciate a Verissimo da Rupert Everett fanno pensare a qualcosa di simile. Intervistato da Silvia Toffanin, infatti, il regista definisce Hollywood “un posto troppo stressante per gli attori” e “molto angosciante“, sopratutto perché, dice, “ti senti sempre in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra“. Un potenziale stress, questo, che Everett oggi prova a non vivere più, anche grazie alla serenità raggiunta col suo attuale partner: “Ora – racconta l’attore – ho un compagno con il quale sono felice da 11 anni“. E sulla scelta di confermare determinate voci il famoso Rupert confida: “Non è stata una vera scelta, ma frequentavo abitualmente discoteche gay e non volevo essere costretto a mentire, perché quando menti sei in una posizione fragile e sei vulnerabile“.

Quando e dove vanno in onda le due interviste

Le due interviste a Giovanni Allevi e Rupert Everett vanno in onda sabato 28 aprile 2018 nel pomeriggio di Canale5, nel corso della nuova puntata di Verissimo che vede protagonisti anche altri ospiti.