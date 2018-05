Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti insieme ne I Nostri Figli

I Nostri Figli: il film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti

Stiamo seguendo Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti nella fiction di Rai 1 Il Capitanto Maria, che sta ottenendo un boom di ascolti, e ci prepariamo a rivederli insieme per un altro progetto televisivo. Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, infatti, fanno parte del cast di I Nostri Figli. Un film tv che andrà in onda su Rai 1. Sono ufficialmente iniziate le riprese del film a Senigallia. “Partiamo con un’ altra avventura” scrive Vanessa Incontrada su Instagram postando una foto con il collega Giorgio Pasotti e dei bambini che saranno presenti nel nuovo film I Nostri Figli.

I Nostri Figli: di cosa parla?

Temi di attualità quelli che tratterà il film I Nostri Figli. Femminicidio, figli di vittime di violenze e rimasti orfani tra gli argomenti centrali del film. Marianna Manduca, è stata uccisa Catania dal marito Saverio Nolfo. La donna aveva denunciato l’uomo per dodici volte. I due avevano tre figli insieme. I bambini, rimasti orfani di madre, verranno adottati dal cugino di Marianna, Carmelo Calì, interpretato da Giorgio Pasotti. Vanessa Incontrada sarà, invece, la cugina acquisita di Marianna Manduca che, insieme a Carmelo, si occuperà dei suoi figli rimasti orfani.

I Nostri Figli: quando andrà in onda

Il film I Nostri Figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, andrà in onda su Rai 1. Il periodo previsto per messa in onda è il mese di Novembre. Nello specifico, si parla del 25 Novembre 2018. Non una data a caso, se fosse quella ufficiale. Il 25 Novembre ricorre, infatti, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne.