Valerio Staffelli, la figlia Rebecca nuova conduttrice Mediaset: l’annuncio

Valerio Staffelli, la figlia Rebecca nuova conduttrice Mediaset

C’è una novità in casa Mediaset. Di cosa si tratta? La figlia di Valerio Staffelli, Rebecca, debutta ufficialmente come come nuova conduttrice televisiva. Non ci credete? Beh, proprio così. Giovedì 14 giugno 2018, sulle reti del “Biscione”, parte ufficialmente la programmazione tv dedicata ai Mondiali e, da oggi, anche la preferita di papà Valerio e di mamma Matilde avrà il suo ruolo sul piccolo schermo. Arriva così, per Rebecca, una grande opportunità: farsi apprezzare dai telespettatori su uno dei canali tematici più importanti, che seguirà l’evento sportivo in maniera un po’ alternativa rispetto alle reti generaliste.

Rebecca Staffelli, da Pomeriggio 5 a La5

Una sorta di “promozione”, quella di Rebecca Staffelli, che a Mediaset rischia di non restare inosservata. Come mai? Di fatto, in poco tempo la figlia del più famoso Staffelli passa da opinionista di Pomeriggio 5 alla sua prima conduzione tv su La5; in altre parole: si “trasferisce” dal salotto di Barbara D’Urso alla “sorella minore rosa” di Canale5. Del resto, della “piccola” di casa Staffelli si è parlato anche recentemente: non soltanto in quanto 19enne “figlia di”, ma pure per la sua innegabile bellezza e per la relazione con il fidanzato Alessandro. Ora, evidentemente, è la volta di dimostrare a tutti che ha anche del talento.

Colpo di tacchi, da stasera sul canale 30

Ecco che allora ad annunciare l’impegno come nuova conduttrice Mediaset è la stessa Rebecca Staffelli su Instagram. Infatti, così scrive a proposito di Colpo di tacchi, il nuovo programma di La5 che andrà in onda da stasera, tutte le sere e per circa un mese, sul canale 30 del digitale terrestre: “Parleremo – annuncia – del lato rosa del calcio e di tutte le curiosità legate alla vita dei calciatori, alle loro vacanze, alle loro compagne, ai loro social… Quindi vi aspetto domani (oggi, ndr) con la prima puntata, in onda alle 19.30. Ospite Roberto Alessi, direttore di Novella 2000“.