Le ultime news su Valerio Scanu: tanti pregiudizi nonostante Sanremo, Amici e L’Isola dei Famosi

Negli ultimi dieci anni Valerio Scanu ha partecipato a moltissimi programmi TV, da Amici di Maria De Filippi al Festival di Sanremo, passando per L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e Ballando con le stelle. Nonostante questo, però, ogni volta avrebbero detto del cantante che è un “raccomandato“, tanto che adesso a lamentarsi della cosa è lo stesso Scanu in una recente intervista rilasciata a Spy, settimanale edito da Mondadori il cui nuovo numero sarà in edicola a partire da domani, venerdì 23 marzo 2018.

Valerio Scanu dopo Amici, Sanremo e L’Isola: “Quando esci da un talent ti etichettano come un raccomandato”

E’ così che ora Valerio Scanu, interprete di canzoni come “Per tutte le volte che”, si sfoga con chi avrebbe giudicato la sua carriera artistica, finendo per farsi influenzare da una marea di pregiudizi. “Quando esci da un talent, insieme a tutti i pregiudizi del caso, ti etichettano come un raccomandato. Lo hanno detto quando mi hanno preso a Sanremo, quando sono andato a Tale e Quale Show, idem a L’Isola dei Famosi“. Queste le parole scelte dal cantante per commentare la questione, per cui poi ha anche aggiunto: “Nei miei confronti c’è un pregiudizio di fondo, presente sin da quando sono uscito da Amici e quando ancora il talent veniva visto con snobismo (…)”.

Valerio Scanu e la Zia Mary: “Ormai tra me e Maria Di Filippi non c’è più alcun rapporto”

Insomma, stando alle ultime news sembrerebbe proprio che per Valerio Scanu i pregiudizi (ma anche la popolarità) siano arrivati dopo la sua partecipazione ad Amici, il programma di Maria De Filippi che, almeno inizialmente, l’ha “lanciato” nel mondo dello spettacolo qui in Italia. Ma i rapporti del cantante con la conduttrice di Mediaset oggi non sono affatto così rosei. Ecco come l’artista di origini sarde ha parlato della potente conduttrice di Canale5 – da lui anche citata col soprannome di “Zia Mary”, nel suo nuovo libro dal titolo “Giuro di dire tutta la verità – Dalla A alla Zia Mary” – nella recente intervista che ha rilasciato (l’ aveva già nominata la scorsa settimana). Ma la De Filippi, ha fatto sapere Scanu ai fans, è “un argomento passato”, anche se, ha sottolineato, “credo di aver espresso sempre la mia opinione con decoro ed educazione”.