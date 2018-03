Valerio Scanu torna a parlare (anche) di Maria De Filippi nella settimana in cui escono il libro autobiografico Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary e il singolo Ed io.

Valerio Scanu in che rapporti è oggi con Maria De Filippi?

Il cantante sardo, intervistato da Messaggero Tv, torna a parlare del rapporto con Maria De Filippi.

“A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego. Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono rimasto deluso. Io ho lottato con sacrificio per continuare ad avere un posto nella musica. E l’ho fatto solo grazie a me stesso”, afferma.

Durante l’affaire Morgan al serale di Amici 16 Scanu si schierò contro la piaggeria di certi personaggi nei confronti della De Filippi e del suo staff: “Quel post mi costò caro. Ma per me la libertà non ha prezzo. Non mi pento del mio percorso, nè delle mie parole”.

Si è mai più riparlato con Maria? “Si sono parlati gli avvocati”.

Si è mai pentito di essere stato così schietto? “Non è stato facile gestire questa cosa, ma fortunatamente ho avuto l’opportunità di lavorare anche in altri programmi tv. Sono convinto delle mie capacità artistiche e so che non morirò di fame. Magari non guadagno più come prima, ma me ne sono fatto una ragione”.

Valerio Scanu, Ed io nuovo singolo

Il singolo Ed io esce venerdì 16 marzo ed è un brano scritto da Tony Maiello (già autore per Giorgia, Laura Pausini, Francesco Renga) e Simonetta Spiri.

Il brano narra la possibilità di un legame spirituale e reciproco tra l’Onnipotente e la fragile creatura umana… Il dubbio che si staglia nell animo di ogni essere vivente, quello ancestrale dello spogliarsi della propria armatura per raggiungere e toccare le corde del divino, si risolve con l’immagine accecante di una cometa nel cielo: una stella più luminosa di tutte le altre perché fiera di portare in grembo l’Amore tra un Figlio e un Padre che si donano senza remore e limiti.

Valerio Scanu, libro autobiografico

Dal 15 marzo, in tutte le librerie, c’è la seconda autobiografia di Valerio dal titolo Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary (Ultra edizioni).

Una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio a ipotesi e dubbi.