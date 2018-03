Valeria di Temptation Island spiega perché é finita con Alessio Bruno

Temptation Island, Valeria e Alessio: perché si sono lasciati dopo il programma

Perché Valeria e Alessio di Temptation Island si sono lasciati? Dopo qualche mese di silenzio, la Bigella ha deciso di chiarire la faccenda e spiegare il motivo dell’addio al ragazzo che un tempo sognava di sposare. Come rivelato a Uomini e Donne Magazine, l’ex scelta di Gianfranco Apicerni ha avuto difficoltà a restare con il romano dopo l’esperienza nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante il falò di confronto sia andato a buon fine, una volta tornati a casa i due ragazzi hanno cominciato a discutere e a litigare più spesso. La vicinanza di Alessio alla corteggiatrice Carmen Rimauro ha fatto soffrire troppo Valeria: una pagina brutta della loro storia che alla fine ha fatto scoppiare la coppia.

Valeria di Temptation Island parla della fine della storia d’amore con Alessio

“Fuori da Temptation Island abbiamo continuato ad avere litigi e discussioni legati al programma e a tutto ciò che ne è scaturito dopo. Rivedere in tv i suoi comportamenti mi ha portato a rinfacciargli tanti suoi errori. Piano piano ci siamo allontanati senza accorgercene e a novembre è finita. La corda si era già spezzata da tempo, ma avevamo voluto provare ad andare avanti” ha raccontato Valeria Bigella. A concludere la storia è stato però Alessio Bruno, come spiegato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “È stata una scelta fatta da lui, ma a me andava bene così. In quel momento non riuscivo a capire quello che volevo. Ci siamo rivisti a dicembre ma le cose non sono andate. Ormai si è rotto qualcosa che non credo possa più essere ricucito”.

Temptation Island: la nuova vita di Valeria Bigella

Dopo l’addio ad Alessio Bruno, Valeria Bigella ha cambiato casa e lavoro. La ragazza conviveva con l’ex fidanzato e lavorava nel suo negozio d’abbigliamento. “Ora sogno di aprire una mia attività” ha assicurato la sarda, che spera un giorno di realizzare con l’uomo giusto quel sogno di famiglia che da sempre porta nel cuore.