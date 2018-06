Valeria Marini matrimonio segreto con Patrick? L’indiscrezione sulle nozze

Valeria Marini nozze segrete con il fidanzato Patrick? Il gossip sul matrimonio imminente

La storia d’amore tra Valeria Marini e il fidanzato Patrick sembra procedere a gonfie vele. I due, infatti, continuano ad essere paparazzati felici e complici in città e in vacanza. Stando all’ultima indiscrezione pubblicata dal settimana Oggi, inoltre, pare che la showgirl si stia muovendo per organizzare delle nozze segrete con Patrick. Quando? Il matrimonio potrebbe essere celebrato quest’estate a Milano Marittina quest’estate, probabilmente lontano da occhi indiscreti. Riuscirà la Marini a sfuggire agli occhi vigili dei paparazzi?

“Si mormora che Valeria Marini e il fidanzato Patrick stiano segretamente organizzando le nozze in quel di Milano Marittina” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip del settimanale Oggi. “Pare che il lieto evento potrebbe avere luogo già questa estate” è stato poi aggiunto “Difficile però che in quel posto e in quel periodo possano stare lontani da occhi indiscreti come vorrebbero”. Il fatto che un giornale sia già a conoscenza dell’evento, ad onor del vero, sembrerebbe infatti tradire questa voglia di discrezione dei due innamorati.

Valeria Marini e Patrick a Domenica Live: coppia felice e piena di progetti

Forse non tutti sanno che Patrick e Valeria Marini si erano già frequentati in passato. La loro storia, però, non era andata a buon fine ed entrambi, proprio per questo, avevano deciso di lasciarsi. Dopo tempo, però, i due hanno ritrovato l’amore e, felici e sorridenti, si sono mostrati per la prima volta insieme in TV a Domenica Live. Valeria Marini, soprattutto viste le ultime indiscrezioni, sembra davvero convinta a fare sul serio con Patrick. Lui è estraneo al mondo della TV, ha 47 anni ed è un imprenditore. Che sia proprio lui l’uomo a cui Valeria si unirà per sempre in matrimonio?