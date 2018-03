Valeria Marini piange all’Isola dei Famosi: la sorpresa in diretta a Francesca Cipriani la commuove

Valeria Marini in lacrime all’Isola dei Famosi. Il motivo? Francesca Cipriani. Le due naufraghe infatti, che la scorsa settimana sembravano destinate a rimanere due rivali, oggi grazie all’Isola dei Famosi pare siano riuscite a mettere da parte ogni dissapore. Arrivata in studio dall’Honduras, infatti, Valeria Marini ha raccontato ad Alessia Marcuzzi il momento in cui ha fatto pace con la Cipriani e poi, rimasta in studio, si è pure commossa dopo aver assistito alla sorpresa fatta dal padre all’ex pupa. Francesca Cipriani, infatti, anche quando è in Italia non sempre ha la possibilità di vedere il padre. Questo perché l’uomo lavora e vive in America e torna in Italia una volta ogni due o tre anni. L’incontro ha letteralmente commosso la Marini che durante la diretta a stento è riuscita a trattenere le lacrime.

Valeria Marini in lacrime all’Isola dei Famosi: l’incontro di Francesca Cipriani col padre la fa commuovere

Dopo aver visto Francesca Cipriani cadere tra le braccia del padre Valeria Marini è apparsa visibilmente commossa in studio. Accanto a Daniele Bossari, infatti, la showgirl a stento è riuscita a trattenere le lacrime. A farla piangere, come già ripetuto più volte, la sorpresa fatta dall’uomo a sua figlia. Probabilmente quello che ha più toccato il cuore della Marini è stato il feeling padre – figlia. Lo stesso che lei ha più volte detto di avere con il suo di padre, morto diversi anni fa lasciando un enorme vuoto nella vita della showgirl.

Valeria Marini: il ricordo del padre la commuove

Questa stessa commozione, in televisione, Valeria Marini l’ha mostrata anche in altre occasioni. Dietro le sue lacrime, però, spesso si è nascosto un dolore: quella della morte del padre. Una figura che sempre ha sostenuto Valeria e che, oggi, tanto manca alla showgirl.