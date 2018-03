Valeria Marini all’Isola dei Famosi: scontro con Francesca Cipriani

Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini: si prevede uno scontro con Francesca Cipriani

Grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Sta per sbarcare in Honduras Valeria Marini. O almeno così ha rivelato su Internet Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista si è dimostrato nelle ultime settimane una fonte più che attendibile: ha infatti annunciato in anteprima sia l’ingresso di Elena Morali sia il ripescaggio dei naufraghi già eliminati. Ma cosa dovrà fare la Marini sull’Isola? Sarà di nuovo concorrente o una special guest? “Valeria Marini entra all’Isola dei Famosi. Si prevede scontro con Francesca Cipriani” si è limitato a scrivere su Facebook e Instagram Signoretti. Al momento nessun comunicato ufficiale è arrivato dalla produzione del reality show, dunque non resta che aspettare…Ma perché Valeria dovrebbe avere uno scontro con la Cipri? Il motivo è semplice, le due hanno amato lo stesso uomo: Giovanni Cottone. Quest’ultimo è stato marito della Marini per un anno e successivamente fidanzato di Francesca per qualche mese.

AGGIORNAMENTO: dopo Signoretti anche Gabriele Parpiglia di Chi ha confermato la news su Valeria Marini all’Isola dei Famosi!

Quando ha partecipato Valeria Marini all’Isola dei Famosi

Ricordiamo che Valeria Marini ha già partecipato all’Isola dei Famosi. La showgirl ha preso parte a due edizioni della trasmissione, quando andava ancora in onda su Rai Due. La prima volta risale al 2008 e Valeriona è rimasta in Honduras solo una settimana: più che una vera e propria partecipazione si trattava infatti di una scommessa fatta con la conduttrice Simona Ventura. Successivamente ha vestito a tutti gli effetti i panni della naufraga nel 2009, nell’edizione condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la prima senza Super Simo. Al reality ha partecipato pure la mamma della Marini, Gianna Orrù, nel 2011.

A quali reality show ha partecipato Valeria Marini

Nel corso della sua lunga carriera, Valeria Marini ha partecipato a diversi tipi di reality show. Ovvero: Reality Circus, Notti sul ghiaccio, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Nel 2005 è stata invece opinionista fissa di Music Farm, il reality show solo ed esclusivamente per cantanti.