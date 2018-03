Valeria Marini sbarca a L’Isola dei Famosi 2018, tra Ferri e la Cipriani

Isola dei Famosi 2018: Valeria Marini si tuffa senza salvagente e finge di essere concorrente “a furor di popolo”

Una delle poche, vere, ultime “novità” de L’Isola dei Famosi 2018 corrisponde al nome di Valeria Marini. La showgirl, che già sta facendo parlare di sé sia per un possibile flirt con Marco Ferri – nel frattempo già eliminato dal programma – sia per la lite – almeno per ora in stand by – con Francesca Cipriani, ha raggiunto gli altri naufraghi in Honduras nel corso della nona puntata del reality show che è andata in onda martedì 20 marzo 2018, in diretta e in prima serata su Canale5. Innanzitutto, intorno alle ore 22.30 di martedì sera Valeria Marini si è dapprima tuffata dall’elicottero, ma, com’è nel suo stile, ha deciso di stupire i telespettatori del programma Mediaset, gettandosi in mare senza il salvagente in dotazione e pure ammettendo di aver “un po’ paura, anche dei concorrenti“. Quindi, intorno alle 22.50 la Marini è finalmente approdata sull’Isola dei Famosi, fingendosi a tutti gli effetti una concorrente. Naturalmente, però, ha voluto farlo inventando sul momento una piccola grande bugia: “A furor di popolo – ha infatti detto la Marini – il televoto mi ha voluta concorrente“. In realtà, le cose stanno diversamente, nel senso che non si sa ancora quanto tempo rimarrà in Honduras la showgirl, anche se gli altri concorrenti ancora in gara credono sia ufficialmente una new entry della trasmissione.

Valeria Marini a L’Isola dei Famosi 2018: Francesca Cipriani sorpresa, Marco Ferri eliminato

Tra l’altro, almeno per il momento in Palapa Valeria Marini è stata accolta più o meno bene dai vari naufraghi de L’Isola dei Famosi 2018, anche se a suscitare curiosità nei telespettatori da casa è stata soprattutto la faccia sbalordita che ha fatto Francesca Cipriani al momento del suo arrivo. A questo punto, la Marcuzzi ha chiesto il motivo di tale stupore, così la Cipriani ha ritirato fuori la storia della lite citata la scorsa settimana e Valeria Marini non ha voluto saperne, scegliendo (forse giustamente) di cassare subito l’argomento con un sentito: “Basta” Non importa a nessuno!“, di questa vicenda. Infine, martedì sera su Canale5 la Marcuzzi ha rivelato che Valeria Marini è partita per L’Isola dei Famosi 2018 anche per portare un pizzico di erotismo, aspettativa (non soltanto della showgirl) che in realtà è già sfumata dopo l’eliminazione a sorpresa di Marco Ferri (ora di ritorno in Italia dopo aver rifiutato L’Isola che non c’è). Se, però, l’amico Jonathan sembra appoggiare l’idea di un eventuale coppia Marini-Ferri, è invece per papà Riccardo a non andar bene: “Come vedo la Marini come cognata? E’ un po’ ingombrante“, ha fatto sapere lo sportivo in diretta tv.