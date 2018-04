Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassari: romantica vacanza in Egitto per sancire il ritorno di fiamma

Valeria Marini è di nuovo innamorata. La showgirl sarda è tornata insieme all’ex fidanzato Patrick Baldassari. Dopo settimane di gossip a confermare il ritorno di fiamma sono stati proprio i diretti interessati, che hanno rilasciato delle dichiarazioni importanti al settimanale Nuovo. Per festeggiare il ritorno di fiamma i due si sono concessi una romantica vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto. E ora sono pronti più che mai ad avere un figlio insieme, sebbene Patrick abbia già una figlia di venti anni. “A Patrick sono molto legata. E ho anche molta ammirazione per Luna, sua figlia, una ragazza di venti anni gentile ed educata, alla quale voglio molto bene”, ha fatto sapere Valeria Marini alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Le parole di Valeria Marini sul ritorno di fiamma con Patrick

“Patrick era un amico, poi è diventato un amore. Io sono molto legata a lui, mi dà un senso di famiglia. È una persona speciale”, ha aggiunto Valeria, che non ha ancora smesso di credere nel sogno di avere un figlio. “Valeria sarebbe una brava mamma. L’ho vista alle prese con le sue nipotine, le figlie della sorella Claudia, ed era perfetta”, ha puntualizzato Baldassari. L’uomo ci ha poi tenuto a precisare a proposito del rapporto con la prima donna del Bagaglino: “Ci siamo sempre piaciuti. Ma tutti e due, a causa dei nostri rispettivi lavori, andiamo a tremila tutto l’anno. Stare insieme è davvero complicato, il problema è la distanza e il tempo da dedicarci a vicenda”.

Patrick Baldassari: chi è il fidanzato di Valeria Marini

Patrick Baldassari è un imprenditore e organizzatore d’eventi romagnolo. Ha 47 anni e possiede un noto stabilimento balneare in Romagna. Prima di conoscere Valeria Marini ha avuto una storia con Sofia Bruscoli, oggi felicemente impegnata con Marcelo Fuentes, ex tronista di Uomini e Donne. Nel 2016 ha intrapreso una relazione amorosa con Valeria Marini ma dopo otto mesi qualcosa tra i due si è rotto. Patrick ha però sempre lasciato la porta aperta ad un eventuale ritorno, tanto che già due anni fa aveva pubblicamente dichiarato: “Vedremo dopo il Grande Fratello Vip cosa succederà…”.