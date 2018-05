Valeria Marini a Domenica Live col nuovo fidanzato Patrick Baldassari per replicare alle accuse di Rita Rusic

Ospite di Domenica Live, Valeria Marini ha replicato alle recenti accuse di Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha pubblicamente attaccato la showgirl sarda a Sabato Italiano, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. La Marini ha deciso di servire pan per focaccia e nel salotto di Barbara d’Urso ha risposto alle dichiarazioni della produttrice cinematografica. Valeria ha sottolineato che quello ribadito da Rita sono tutte bugie e che durante la sua storia d’amore con Cecchi Gori, con il quale i rapporti sono rimasti amichevoli, ha fatto il possibile per riavvicinare Vittorio ai suoi figli.

Domenica Live: Valeria Marini contro Rita Rusic

“Quando ho conosciuto Vittorio era un uomo solo, separato da anni” ha premesso Valeria Marini. “Non mi sono mai intromessa nelle sue vicende familiari, anzi ho subito delle aggressioni ma non ho mai replicato. Sono stati anni molto pesanti, molto difficili, l’ho fatto col cuore, senza pensarci. Non mi metto una medaglia, ma non voglio neppure essere accusata del contrario”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha annunciato provvedimenti legali nei confronti di Rita Rusic. “Non mi sono mai intromessa nelle diatribe familiari anzi facevo di tutto per riportare la serenità, anche perché sono figlia di genitori separati”, ha chiarito la prima donna del Bagaglino.

Cosa aveva detto Rita Rusic su Valeria Marini a Sabato Italiano

Ma cosa aveva detto Rita Rusic contro Valeria Marini? “Valeria Marini ha rovinato la vita della famiglia Cecchi Gori, non è gradita dai nostri figli”, aveva tuonato Rita in tv. La croata aveva poi invitato l’ex marito a non farsi usare dalle persone, ribadendo: “Ci sono persone che fanno le cose per visibilità o per dispetto. La famiglia, i figli, vanno rispettati”.

Valeria Marini e il nuovo fidanzato Patrick Baldassari

Rancori a parte, oggi Valeria Marini ha finalmente ritrovato l’amore. Il nuovo fidanzato è Patrick Baldassari, con il quale la complicità e la passione sono alle stelle. I due si sono frequentati già nel 2016 ma sono tornati insieme solo di recente. Il fidanzato di Valeria Marini è un imprenditore e organizzatore d’eventi romagnolo. Ha 47 anni e possiede un noto stabilimento balneare in Romagna.