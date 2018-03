Valeria Marini sta per sbarcare all’Isola dei famosi. Ecco le sue dichiarazioni al settimanale Chi.

Valeria Marini: “Ecco perché torno all’Isola dei famosi“

La Marini sarà in Honduras per la prossima puntata del reality show di Canale 5, in onda martedì 20 marzo.

E alla rivista conferma quanto ha detto ad Alessia Marcuzzi prima della partenza: “Porterò tutta la mia voglia di sedurre, di far alzare il morale e, perché no, anche di sess0, che mi sembra sia un argomento che scarseggi fin dalla prima puntata. Fin da quando Francesco Monte si è fermato al bacio con Paola Di Benedetto“.

Valeria Marini: “Francesco Monte? Si è esagerato, non ha ucciso nessuno”

Sul canna-gate la Marini si schiera dalla parte di Monte e spiega perché.

“Premeso che ogni reality ha le sue polemiche altrimenti non sarebbe un reality, e questo succede in tutti i Paesi del mondo, non solo in Italia, però questa volta si è esagerato”, dichiara la showgirl.

“Io sono sempre stata contro la caccia alle streghe. L’accanimento su questo ragazzo è eccessivo. Non ci dimentichiamo che non ha ucciso nessuno, che ha un vissuto difficile. E poi… ma dove si vuole arrivare? Mettiamo caso che Monte abbia fumato insieme con gli altri, che facciamo, lo eliminiamo dalla faccia della terra? Suvvia?”.

Valeria Marini: “Francesca Cipriani nemmeno la conosco… Io non seguo il gossip”

Non manca un accenno a Francesca Cipriani (con cui ha discusso in diretta lunedì scorso): “Nemmeno la conosco… Ma di certo posso dire che è una mia fan e mi imita in tutto e per tutto. Poi bisogna capire se lo fa bene o male. A volte, però, lo ammetto, mi ha fatto ridere”.

Le due hanno in comune Giovanni Cottone, suo ex marito ed ex flirt della naufraga: “Davvero? Non lo sapevo. mi spiace, ma io non seguo il gossip e non faccio gossip”.

Ci sarà un nuovo scontro tra le due?