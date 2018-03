Valeria Marini si scaglia contro la Mancini: “Smetti di rompermi le scatole!”

Isola dei Famosi: Valeria Marini perde le staffe e si scaglia contro Alessia Mancini

Tutti quelli che credevano che Francesca Cipriani sarebbe stata la prima persona con cui Valeria Marini avrebbe discusso all’Isola dei Famosi oggi si sono dovuti ricredere. Come mostrato durante il day time, difatti, a far perdere le staffe per prima alla Marini è stata niente meno che Alessia Mancini. Il motivo? Valeria, che stava occupandosi di mantenere acceso il fuoco durante la notte (in quanto peor), non avrebbe molto gradito l’ingerenza dell’ex letterina nei suoi compiti. La Mancini, infatti, preoccupata che Valeria Marini potesse addormentarsi profondamente (dimenticandosi di governare il fuoco) si è alzata di notte e ha preso lei le redini della situazione (senza chiedere nulla a Valeria).

Isola dei Famosi, Valeria Marini contro Alessia Mancini: “Smetti di rompermi le scatole!”

L’iniziativa presa da Alessia Mancini, nonostante le buone intenzioni, non è stata molto apprezzata da Valeria Marini che, nel cuore della notte, ha perso le staffe ed ha cominciato ad inveire contro l’ex letterina. “Smetti di rompermi le scatole e vai a dormire!” ha detto in maniera stizzita la Marini alla naufraga “Quando fai così non risulti manco tanto simpatica”. A queste parole, allora, la moglie di Flavio Montrucchio ha cercato di reagire buttando tutto sull’ironia, senza tuttavia trovare l’appoggio di Valeria. “Non sono ironica sono sincera a differenza tua che calcoli tutte le cose che dici e che fai”.

Valeria Marini e Alessia Mancini: scoppia la lite all’Isola dei Famosi

Valeria Marini la sua opinione su Alessia Mancini l’ha voluta ribadire anche dopo di fronte alle telecamere quando, durante un confessionale, ha detto: “Ha la sindrome del capetto… Le da fastidio che io sia qua perché io sono un elemento forte”. Per ora, dunque, i rapporti tra le due naufraghe sembrano davvero destinati a non migliorare anzi, viste le premesse, è probabile che le due tornino a scontrarsi di nuovo.