Valentino Rossi innamorato: la nuova fidanzata è Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello: chi è la nuova fidanzata di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha una nuova fidanzata: Francesca Sofia Novello. Lo sportivo è stato beccato insieme alla ragazza dal settimanale Chi. I due sono stati fotografati mentre si scambiavano un romantico bacio in una pizzeria di Pesaro. Il campione di MotoGP e la modella si frequentano solo da qualche mese, più precisamente dallo scorso dicembre, ma la passione è alle stelle. Ma chi è Francesca Sofia Novello? È un’indossatrice e fotomodella di 24 anni. È nata e cresciuta nella provincia di Milano e lavora nel capoluogo lombardo per un’importante agenzia di moda. Ha posato per diversi brand e marchi di abbigliamento e costumi da bagno e molto probabilmente ha conosciuto Valentino Rossi grazie ad amici in comune. In passato Francesca ha ricoperto anche il ruolo di Ombrellina e su Instagram è una vera star: vanta più di 70 mila seguaci. Un numero che aumenterà considerevolmente nei prossimi giorni ora che è venuta a galla la sua relazione con il motociclista.

Tutti gli amori di Valentino Rossi prima di conoscere Francesca

La differenza d’età di ben 15 anni non sembra un problema per Valentino Rossi (che ha spento a febbraio 39 candeline) e la nuova fiamma Francesca Sofia Novello. Prima di conoscere la nuova fidanzata, il campione ha vissuto tante e diverse relazioni amorose. Tra le tante impossibile dimenticare quella con Martina Stella e quella con Aura Rolenzetti. Poi ci sono stati gli amori per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Florinda Giamè e per le modelle Arianna e Marwa. Prima di incontrare Francesca Sofia, Valentino Rossi ha vissuto un lungo rapporto con Linda Morselli, terminato però nel 2016.

Francesca Sofia Novello è la donna giusta per Valentino Rossi?

Dopo una vita privata travagliata e tormentata, Francesca Sofia Novello si rivelerà la donna giusta per Valentino Rossi? Quella con la quale costruire qualcosa di importante come una famiglia? Chi vivrà, vedrà…