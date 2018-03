Valentina Vignali: “Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato”. Stefano Laudoni: “Ti amo da morire”

Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati ufficialmente insieme. A darne notizia, nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i diretti interessati, dai loro rispettivi profili social di Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto un commento tanto breve quanto incisivo e significativo. Stefano invece ha stilato un lungo post, invocando il perdono per gli errori recentemente commessi in amore. L’annuncio del ritorno di fiamma fa anche tramontare l’ipotesi di vedere lo sportivo sul prossimo trono classico di Uomini e Donne, ipotesi che sembrava quasi certa circa un mese fa.

Vignali e Laudoni, scoppia nuovamente l’amore: commenti a caldo

“Ho sbagliato tanto – riflette su Instagram Laudoni -. Forse con te ho fatto lo sbaglio più grande della mia vita: ho perso la tua fiducia. In questo breve periodo senza di te ho capito che il mio sentimento è sempre rimasto forte, lo stesso. Se oggi sono qui a festeggiare il mio compleanno insieme a te, è perché eri, sei e sarai per sempre l’unica donna che mi ha fatto innamorare veramente”. Stefano inoltre accenna al periodo burrascoso fatto di stilettate social e frasi al vetriolo tra lui e Valentina, dopo la rottura: “Da certi occhi non si può e non si deve scappare. E anche se ce ne siamo dette di tutti i colori, per rabbia, per delusione, per ripicca io continuo ad ascoltare il mio cuore”. Il cestista prosegue con la promessa di far di tutto per rimediare agli errori e riconquistare la fiducia della fidanzata. Infine chiosa: “A noi che ne abbiamo passate tante ma superate tutte. Ti amo da morire. Grazie di esistere”.

Stefano, addio al trono di Uomini e Donne: Valentina lo ha perdonato

Se Stefano si è impegnato in un lungo post, la Vignali è stata più sintetica ma non per questo meno chiara: “Perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato e ciò che dice lui…va ascoltato”. Il legame riallacciato dai due chiude anche definitivamente le porte del trono di Uomini e Donne a Laudoni. La voce era in circolo da qualche settimana e a un certo punto sembrava addirittura vicino alla conferma.