Valentina Vignali rifatta: la confessione della giocatrice

Valentina Vignali è rifatta: è arrivata l’ammissione su Instagram

Valentina Vignali ha rifatto il seno. A rivelarlo la stessa giocatrice di basket su Instagram, dove da alcuni anni è una vera e propria web influencer. L’ammissione è arrivata dopo che la Vignalona – come ama definirsi Valentina – ha postato una foto che ben evidenzia il décolleté. Qualche follower l’ha criticata per lo scatto, ribadendo che la ventisettenne sa mettere in mostra solo il prosperoso lato A. Valentina ha replicato con simpatia, mettendo subito a tacere l’hater. “Con tutto quello che le ho pagate, le guardi e te stai pure zitta” ha fatto sapere Valentina, che ha dunque implicitamente confermato di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica. A quanto pare si è trattata dell’unica volta: Valentina non ha effettuato altre operazioni per altre parti del suo corpo.

Chi è Valentina Vignali: dal basket ai social network

Valentina Vignali, classe 1991, è una giocatrice di basket. Dopo l’esordio in Serie A ha subito conquistato l’attenzione dei media e della moda. Ha partecipato ad importanti concorsi di bellezza e ha posato per copertine prestigiose, come quella di Playboy e GQ. Non è mancata la tv: qualche anno fa ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Francesco Monte. Negli ultimi anni l’abbiamo vista come opinionista a Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara d’Urso, e a Casa Signorini, il format web di Alfonso Signorini. È seguita sui social network, e in particolare su Instagram, da più di un milione di follower: cifre importanti che la rendono a tutti gli effetti una web influencer.

Valentina Vignali, vita privata: single dopo Stefano Laudoni

Attualmente Valentina è single. Nel 2017 è terminata la storia con il giocatore di basket Stefano Laudoni. La relazione è terminata – secondo quanto fatto sapere dalla Vignali – per un presunto tradimento da parte di lui con la modella Francesca Brambilla. Qualche mese dopo la rottura i due si sono riavvicinati ma la minestra riscaldata non ha funzionato.