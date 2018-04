Amici 2018 Serale: Valentina Verdecchi resta in gara dopo l’infortunio. Le parole del medico

Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 Serale. Dopo l’infortunio, la ballerina della Squadra Bianca resta in gara nel programma di Maria De Filippi. A comunicarlo ufficialmente è stato il dottor Stefano Lovati nella terza puntata dello show in onda sabato 21 aprile 2018 su Canale5. Il dottore sta seguendo la danzatrice e da specialista in TV ha reso noto il seguente referto medico: “Valentina – ha detto il traumatologo, collegato con la conduttrice – aveva una lesione di un muscolo della coscia, ha fatto 4 ore al giorno di fisioterapia ed è stata molto coriacea. Oggi abbiamo fatto una risonanza magnetica di controllo e secondo noi può rimanere“.

Valentina Verdecchi: dopo l’infortunio la ballerina di Amici 2018 Serale si sta curando

Prima del referto medico, nel terzo Serale di Amici 2018 Maria De Filippi ha spiegato che Valentina Verdecchi sta facendo delle cure per riprendersi dalle conseguenze dell’infortunio. Valentina si è fatta male in diretta televisiva nella seconda puntata di sabato 14 aprile. Inizialmente sembrava non avere nulla di serio, poi la concorrente della Squadra Bianca ha descritto con queste parole l’incidente avvenuto durante un ballo: “Mi ha ceduto il ginocchio“. Dopo la diretta la ballerina ha fatto iniezioni ai muscoli e lunedì la prima ecografia. In seguito, a parlare con lei è stata anche la De Filippi che le ha così comunicato: “Non è una cosa grave, non c’è niente di rotto, ma non è detto tu possa ricominciare a ballare“. A questo punto, la danzatrice è scoppiata in lacrime, salvo poi attendere la decisione finale sul suo conto. Queste le immagini mostrate su Canale5.

Amici 2018 Serale: Valentina Verdecchi sostenuta da Maradona

A sostenere Valentina Verdecchi dopo l’infortunio non sono soltanto i suoi fan. La ballerina ha ricevuto un incoraggiamento anche da parte di Diego Armando Maradona, ospite della terza puntata di Amici 2018 Serale. Per dare coraggio alla concorrente, a Mediaset l’ex “Pibe de Oro” ha raccontato di quando anche lui, nella sua lunga carriera da calciatore, ha subito un brutto strappo.