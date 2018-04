Valentina Verdecchi e il figlio Thomas: la vita della ballerina di Amici

Valentina Verdecchi, ballerina di Amici: l’amore della sua vita è suo figlio Thomas

Valentina Verdecchi (età 24 anni) di Amici ha un figlio di 5 anni, Thomas. Le sue priorità sono cambiate da qualche anno, proprio da quando ha messo al mondo il piccolo Thomas. Non è stato semplice i primi tempi, siccome aveva soli 19 anni e ancora neanche lavorava. Per due anni ha dedicato la sua vita completamente al figlio Thomas, mettendo un po’ da parte la danza. Insieme al fidanzato, vive a Roma con i genitori. Ha iniziato a ballare quando era piccola e non ha mai messo da parte il suo sogno, ovvero quello di diventare una grande ballerina. Il ballo è tornato definitivamente nella sua vita proprio prendendo parte alla nota scuola. Si è sempre definita una persona testarda, impulsiva, solare e lunatica. Le sue esibizioni sono da sempre apprezzate dal pubblico, che la sostiene. Non solo: anche il suo carattere si è subito fatto notare. Momenti di alti e bassi hanno caratterizzato il suo percorso nella scuola. Sebbene ci siano state per lei delle situazioni complicate, Valentina non ha mai perso il sorriso.

Valentina Verdecchi madre a soli 19 anni: Amici la sta aiutando a realizzare il suo sogno

La nascita di Thomas ha rappresentano per Valentina il momento “più bello e faticoso” della sua vita. Dopo aver trascorso qualche anno a dedicarsi completamente a lui, ha scelto di fare qualcosa per riuscire finalmente a realizzare il suo grande sogno di diventare una ballerina professionista. Ha scelto di farlo nella scuola più conosciuta in Italia. Qui per lei è il percorso non è stato per nulla facile. Alessandra Celentano ha, fin da subito, fatto sapere di non apprezzare pienamente le esibizioni di Valentina. Diversi sono stati gli scontri tra le due, durante i quali i telespettatori si sono schierati contro la professoressa. Il pubblico ama la Verdecchi e non vede l’ora di vederla durante il Serale di Amici 17.

Valentina di Amici pronta a diventare una balleria professionista

Valentina ad Amici ha raggiunto un ottimo traguardo approdando nel Serale. Una grande occasione per farsi conoscere meglio in Italia e ai migliori coreografi. In tal modo potrà finalmente avere la possibilità di realizzare il suo sogno, che l’ha accompagna da quando ha soli 7 anni. A fare il tifo per lei non mancheranno sicuramente i suoi cari, in particolare il figlio e il fidanzato.