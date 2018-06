Uomini e Donne, Virginia e Nicolò si sono lasciati: il motivo

Uomini e Donne, Virginia Stablum e Nicolò Brigante non stanno più insieme: l’annuncio

È da giorni che non si fa altro che parlare di Virginia e Nicolò. Dopo la scelta a Uomini e Donne sono davvero poche le volte in cui la coppia è apparsa insieme. Le voci riguardanti la presunta rottura tra la Stablum e Brigante si rincorrevano da ormai diverso tempo. Dopo essere apparso insieme a Valeria Bigella nel corso del week-end, l’ex tronista dichiarò che con la bella sarda non c’era altri che un rapporto di lavoro. In ogni caso, i fan hanno continuato a storcere il naso, soprattutto di fronte al silenzio della bellissima ex corteggiatrice di Verona. Ora, viene a galla tutta la verità.

I follower della coppia non hanno fatto altro che chiedere ai diretti interessati cosa fosse accaduto, senza però ricevere alcuna risposta. Ad oggi, Virginia e Nicolò sembrano aver deciso di mettere un punto a tutta questa spiacevole situazione. L’ex corteggiatrice del Trono Classico ha spiegato ai fan cos’è successo con Brigante attraverso una Instagram Story. A quanto pare, le cose non sono andate come sperato, tant’è che la Stablum e il giovane siciliano non stanno più insieme. “… Ho deciso di parlare solo ora poiché come ho detto dal primo giorno, volevo davvero conoscere una persona per costruirci un rapporto e una storia seria anche al di fuori del contesto televisivo. Io e Nicolò abbiamo fatto di tutto affinché questo rapporto diventasse qualcosa di più importante, mi ci sono dedicata senza riserve e in modo totale, ma purtroppo quando il lavoro o altro non lasciano spazio ai sentimenti vuol dire aver perso di vista la cosa più importante.”

Ovviamente, anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato la sua versione dei fatti. Entrambi sembrano aver voluto dire che al di fuori dello studio di Maria De Filippi non c’è stato il batticuore che li fece arrivare alla scelta. La scelta è arrivata da parte di tutti e due di comune accordo, nessuno pare aver preso l’iniziativa.