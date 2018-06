Uomini e Donne: perché Nicolò e Virginia si sono lasciati

È già finita la storia d’amore tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum di Uomini e Donne. O forse non è mai iniziata, come sottolineato dall’ex corteggiatrice in un recente video. Dopo aver comunicato la rottura con l’ex tronista, Virginia ha fornito dei particolari nelle storie di Instagram. Sottolineando che la magia con il siciliano è svanita subito dopo la fine del Trono Classico. Un cambiamento repentino che ha creato parecchio imbarazzo nella modella trentina che, al contrario, era pronta a vivere una storia seria e impegnativa. “Oggi mi chiedo se lui fosse davvero pronto a scegliere. I suoi comportamenti fuori dal programma non erano in linea con quanto vissuto davanti alle telecamere. Emozioni, trasporto, attrazione fisica sono spariti una volta spente le telecamere“, ha confidato Virginia (video più in basso).

“Nicolò dalla prima sera è stato molto freddo e distaccato. Inizialmente l’ho letto come segno di rispetto, ma col tempo questo rispetto è diventato distacco e il distacco distanza. La magia si è spenta un minuto dopo la scelta“, ha aggiunto Virginia Stablum. E poi ancora: “Nicolò non ha avuto il coraggio di ammettere che tra di noi non è mai cominciata. Da parte mia ho provato ad attendere, a capire, a spingere, a essere presente. Purtroppo è difficile costruire una storia da soli. Da parte mia chiedevo rispetto ma per lui, forse, non era il momento”.

Virginia ha infine concluso: “Non ci sono rancori tra di noi. Dico queste cose non per ledere Nicolò ma per la sincerità che devo ai miei fan, che mi hanno sempre seguito e sostenuto”.

Uomini e Donne: Nicolò Brigante ringrazia i fan su Instagram

E mentre Virginia Stablum ha fornito spiegazioni e confidenze ai fan, Nicolò Brigante si è semplicemente limitato a ringraziare i suoi follower. “Grazie per tutto l’affetto che mi state dando”, ha detto il siciliano qualche ora dopo l’annuncio della rottura con Virginia.