Uomini e Donne, Tina spiazza Nicolò Ferrari: parole che non ti aspetti

Tina Cipollari sorprende Nicolò Ferrari, Uomini e Donne: complimenti inaspettati

Tina Cipollari non è una che le manda a dire. La storica opinionista di Uomini e Donne ha sempre mostrato di essere una persona schietta e diretta. Anche quando ha un parere completamente diverso da quello del pubblico, l’esuberante bionda tira fuori tutto senza alcun limite. Spesso e volentieri le viene infatti puntato il dito contro a causa dei suoi modi, gli stessi sono però anche il suo più grande punto di forza. Anche nel corso di questa nuova stagione del Trono Classico, la donna ha mostrato di avere alcune preferenze in particolare nei confronti dei vari corteggiatori e tronisti. Per quanto riguarda il percorso di Nilufar Addati, la Cipollari pare avere le idee molto chiare su chi fare il tifo.

Tina ha espresso il suo giudizio nei confronti di Nicolò Ferrari in diverse occasioni. Quando il giovane si trova al centro dell’attenzione, la Cipollari pare avere sempre buone parole nei suoi riguardi. L’ultimo gesto dell’opinionista ha spiazzato tutti, corteggiatore compreso. Nell’ultimo post apparso sul proifilo Instagram del ragazzo, la simpatica bionda ha lasciato un commento a dir poco positivo. I fan del giovane e non solo non hanno pututo fare a meno di notare con quali bellissime parole la donna si è rivolta a Ferrari. A quanto pare, l’ex concorrente di Riccanza ha conquistato il cuore di Tina. Ricordiamo inoltre che non è affatto facile entrare nelle grazie dell’opinionista. In ogni caso, Nicolò ci è riuscito e forse anche senza rendersene conto.

Uomini e Donne: i complimenti di Tina a Nicolò Ferrari

La Cipollari commenta così una delle foto pubblicate da Nicolò Ferrari: “Bellissimo ragazzo, educato e di sani principi. Complimenti per la bella persona che sei. Con tanto affetto.” Insomma, sembra essere ormai chiaro chi sia il preferito di Tina tra i corteggiatori di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Come reagiranmo gli altri? Staremo a vedere. E chissà se la tronista napoletana non prenda in considerazione il giudizio della Cipollari per la sua scelta finale.