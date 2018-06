Uomini e Donne, Teresanna Pugliese matrimonio: arriva la prima promessa

Teresanna di Uomini e Donne fa la prima promessa di matrimonio con Giovanni

Teresanna Pugliese di Uomini e Donne, con il suo compagno Giovanni, ha fatto la prima promessa di matrimonio in comune. A rivelarlo è lei stessa attraverso le Storie di Instagram. L’ex tronista è pronta a realizzare finalmente il suo grande sogno, convolando a nozze con l’imprenditore. I due formeranno una famiglia insieme al loro figlio, Francesco. I fan stanno esultando di fronte alle ultime foto condivise da Teresanna, dove è immortalata mentre firma in comune. Sappiamo bene che la Pugliese è una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi. È riuscita a conquistare tutti i telespettatori con il suo forte carattere, ma anche con la sua storia d’amore con Francesco Monte. La coppia ha fatto sognare il pubblico di Canale 5. Tra loro non è durata molto, però. Diversi sono stati gli attacchi da parte di Teresanna, la quale ha concluso questa relazione dopo presunti tradimenti e troppi litigi. Dopo qualche anno, la Pugliese ha incontrato finalmente la sua anima gemella, con cui ha già costruito una famiglia.

Giovanni ha fatto la proposta di matrimonio a Teresanna nel dicembre del 2017. L’imprenditore ha trovato un modo molto originale per chiedere alla Pugliese di diventare sua moglie. Attraverso un flash mob sul lungomare di Napoli, Giovanni ha chiesto la mano dell’ex tronista, ingonocchiandosi con un anello tra le mani. Ovviamente Teresanna non ha potuto non dire sì al suo amato. Durante questo momento così magico era presente anche il figlio Francesco. La Pugliese non ha mai nascosto il suo desiderio di costruire una famiglia. Come da tradizione, Teresanna avrebbe voluto prima convolare a nozze e poi avere un figlio, ma il destino ha voluto così e lei non può che essere felice.

Il primo passo per Teresanna e Giovanni è fatto! Presto diventeranno ufficialmente marito e moglie anche di fronte a Dio. Dalla prima promessa devono passare massimo sei mesi. Dunque, entro questo periodo di tempo la coppia convolerà a nozze. Non ci resta che attendere ancora un altro po’ per vedere Teresanna vestita da sposa sull’altare con Giovanni.