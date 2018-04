Uomini e Donne, Sossio sotto accusa: usa le donne? Pungente risposta

Trono Over Uomini e Donne, Sossio Aruta risponde alle accuse: l’ironico post apparso sui social

Anche questa volta Sossio Aruta è riuscito a far parlare di sé. L’ormai storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne in un modo o nell’altro finisce sempre al centro dell’attenzione. Questa volta, però, le accuse che il calciatore ha ricevuto sono molto pesanti. In ogni caso, l’uomo non sembra farsi abbattere e va avanti per la sua strada. Di fronte alla puntata andata in onda questo pomeriggio, 3 Aprile 2018, il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi è andato su tutte le furie. A quanto pare, sono davvero tante le persone che non hanno apprezzato ciò che è stato rivelato in studio. Il protagonista del parterre maschile del programma in onda su Canale 5 si è lasciato andare ad alcune spiazzanti dichiarazioni. Senza alcun problema, Aruta ha confessato di avere dei rapporti intimi con entrambe le dame che ha deciso di conoscere.

Gli insulti social sono arrivati sia per Sossio che per le due signore che continuano a volerlo conoscere. In ogni caso, Aruta non ha fatto una piega. Il cavaliere del Trono Over sembra essere impassibile di fronte alle critiche del pubblico di Uomini e Donne. Sul profilo Instagram del diretto interessato è anche apparso un curioso e pungente post. A quando pare, il cavaliere sapeva bene che ciò che è andato in onda avrebbe aperto una grande polemica. L’uomo pare infatti aver voluto rispondere a tutti coloro che gli puntano il dito contro, accusandolo di usare le donne solo per un interesse fisico e nient’altro di più. Tra le storie del cavaliere è infatti apparsa una sua foto con il cartello: “A facc’e che c vo’ male. Meglio prevenire” A concludere l’inconfondibile gesto delle mani appoggiate sulle parti intime.

Uomini e Donne, Sossio Aruta: critiche a non finire

Secondo molte persone, Sossio non ha rispetto per le donne che arrivano in studio per conoscerlo. In ogni caso, il diretto interessato si dichiara sincero e non nasconde mai la sua attrazione fisica nei confronti di determinate donne.