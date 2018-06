Uomini e Donne, Sossio cotto di Ursula: “È stato tutto sublime, amore”

Uomini e donne: Sossio e Ursula, un dolce compleanno

È passato poco più di un mese da quando Sossio Arruta, il calciatore del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il programma con Ursula Bennardo. Il campano aveva però messo in chiaro che la sua non era una scelta d’amore, bensì un forte interesse provato nei confronti della Bennardo. Quest’ultima sperava diventasse un sentimento più forte una volta fuori dal programma. A quanto pare la caparbietà di Ursula sta avendo i suoi dolci effetti, in quanto Sossio ha di recente pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme alla donna. Uno scatto che li ritrae felici ai bordi di una piscina di un centro spa. “Tanti auguri mia dolce Ursula…È stato tutto sublime…Buon compleanno…Amore”, ha scritto Sossio. I numerosi seguaci della coppia, non hanno potuto fare a meno di notare come l’intesa sia cresciuta, tanto che tra i due cominciano ad essere utilizzati epiteti molto affettuosi.

Non è tardata ad arrivare la replica di Ursula, la quale ha risposto con parole al miele: “ Grazie cucciolo mio…sei speciale sempre… ti adoro”. Se ancora non si può parlare di fidanzamento ufficiale tra i due, si può però certamente confermare che l’estate stia dando i suoi frutti migliori per questo nuovo affetto, che sembra pian piano si stia trasformando in un legame sempre più profondo. Come sappiamo, i due hanno più volte sottolineato nel corso del programma le difficoltà che hanno nell’incontrarsi, soprattutto a causa degli impegni familiari di entrambi.

Trono Over: Sossio e Ursula a tutti gli effetti una coppia?

Nonostante ciò, appena possibile, Sossio e Ursula del Trono Over non mancano di postare foto che li ritraggono felici e molto complici. Come nel caso di uno degli ultimi post di Ursula, che li rappresenta mentre ballano con una scritta “Passione”, accompagnata da un tenero cuore, con un’emblematica frase, tratta da una canzone in spagnolo”Siento siento que me estoy enamorando” (Sento sento che mi sto innamorando). Che dire, se son rose, fioriranno…e noi ci aspettiamo un bel bouquet!