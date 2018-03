Uomini e Donne, Sonia Lorenzini sotto accusa per una foto: la replica

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini contro le critiche: la foto che non piace

Sonia Lorenzini continua a mostrarsi sui social in tutta la sua smagliante bellezza. L’ex tronista di Uomini e Donne si è però vista al centro di una nuova polemica a causa di una particolare foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La giovane donna ha infatti condiviso con i suoi followers una fotografia in costume da bagno mentre si trovava alla SPA. Alcuni haters hanno però puntato il dito contro l’ex fidanzata di Emanuele Mauti a causa delle parole scelte per accompagnare tale scatto. Secondo alcuni, la frase scelta dalla diretta interessata non era affatto accostabile ad un’immagine simile. La Lorenzini da le spalle alla fotocamera, mostrando un lato b mozzafiato e con lo sguardo è rivolta verso l’obiettivo della macchina.

La fotografia incriminata è stata pubblicata nel giorno della festa delle donne e proprio per questo, Sonia ha deciso di dedicare un messaggio a tutto l’universo femminile. In ogni caso, per alcune persone non è affatto pensabile che determinate parole siano state accostate a un’immagine simile. “Alle donne che hanno il coraggio di essere donne tutti i giorni… Ed esserlo richiede sforzi immensi! […] A quelle che ridono e piangono allo stesso tempo… alle mamme, le nonne a chi ancora donna lo deve diventare…” I più cattivi le hanno chiesto poco carinamente: “Cosa c’entra con questa frase il c… di fuori?” Di fronte a talle accusa, la Lorenzini non è assolutamente riuscita a restarsene in silenzio.

Sonia Lorenzini dopo Uomini e Donne: accuse per una foto particolare

Sonia Lorenzini non ha lasciato correre e questa volta a messo in chiaro il suo punto di vista. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto gradito la critica ricevuta. “La vera domanda è: riesci ad andare oltre le due chiappe ad una spa?” Secondo l’utente di Instagram è però impensabile che una persona pubblichi una foto simile e l’accompagni poi ad una frase così profonda e filosofica. “Ho scritto per caso donne non mettetevi con le chiappe al vento? O ho scritto alle donne che non hanno paura di mostrarsi senza temere il giudizio… noto con piacere che la comprensione della lingua non è dote per tutti…”