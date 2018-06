By

Uomini e Donne, piccolo incidente per Sonia Lorenzini: l’ex tronista racconta la sua disavventura

Per Sonia Lorenzini quello appena passato è sicuramente stato un fine settimana movimentato. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha avuto un piccolo incidente domestico che, al momento, la costringe a portare il collare. Cosa è successo? A raccontarlo è proprio la diretta interessata sui social che, dopo l’accaduto, si mostra comunque sorridente ai propri fan. La Lorenzini, dunque, ha deciso di prendere con ironia la situazione, mettendo al corrente di tutto io suoi followers e tranquillizzando tutti fin da subito con i suoi modi di fare. Niente di grave perciò, oggi Sonia sta bene, anche se ha dovuto passare il week end tra macchina e ospedale per assicurarsi di non avere nulla di rotto.

L’ex tronista di Uomini e Donne, stando a quando detto da lei su Instagram, si sarebbe fatta male dopo essere caduta dal letto. Lo svivolone dal bordo della struttura, infatti, l’ha fatta sbattere contro il muro, facendole gonfiare il naso che, proprio per questo motivo, inizialmente lei pensava di essersi rotto. Una volta arrivata in ospedale, però, i dottori avrebbero detto a Sonia che il suo naso era fuori pericolo. Oggi, però, la Lorenzini indossa un collare al collo, probabilmente a seguito del trauma dovuto alla botta ma, a parte qualche dolore, sta bene.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini ritrova l’amore: lui è Federico, suo ex corteggiatore

La fine della storia d’amore con Emanuele Mauti molto aveva provato Sonia Lorenzini negli scorsi mesi. Oggi, però, l’ex tronista sembrerebbe pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Nel suo cuore, infatti, si sarebbe fatto spazio Federico (sceso in passato a Uomini e Donne per corteggiare proprio lei). Questo, di fatto, ha molto diviso il pubblico del date show di Maria De Filippi. Mentre molti si dicono contenti della cosa altri, allo stesso modo, non sembrano vedere di buon occhio la relazione.