Uomini e Donne, Sonia Lorenzini al settimo cielo: un grande traguardo

Sonia Lorenzo dopo Uomini e Donne: nasce la linea di gioielli Vitaliana

Dopo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si è rimboccata le maniche per realizzare alcuni dei suoi più grandi sogni. Anche e soprattutto grazie alla popolarità che le ha dato il Trono Classico, la ragazza è riuscita a raggiungere un grande traguardo. Da diverso tempo, la giovane aveva annunciato alle sue fan di avere qualche sorpresa in serbo per loro. Ora tutto diventa più chiaro. Dopo una lunga attesa, la diretta interessata ha potuto vuotare il sacco e raccontare ai suoi followers cosa è riuscita a realizzare. Sembrerebbe proprio che l’ex fidanzata di Emanuele Mauti si stia realizzando, lavorativamente parlando, in un campo che forse non avrebbe mai pensato di entrare.

Sonia Lorenzini ha pensato e creato un brand di gioielli a cui ha dato il nome di ‘Vitaliana’. Su Instagram è già nata la pagina dedicata a quello che sarà lo shop dove si potranno acquistare gli accessori disegnati dall’ex tronista. Anche se al momento è tutto nuovo, la diretta interessata ha cercato di spiegare al meglio di cosa si tratta nel dettaglio. È senza dubbio un grande momento per la bellissima Lorenzini. “Eccomi pupe! Mesi fa un’idea mi è frullata per la testa… Pensavo a cosa mi piacesse, a cosa voi mi chiedevate spesso, così mi sono applicata! Ho sempre avuto la passione per i dettagli, amante da sempre dei gioielli! Ho preso ispirazione da cose grandi del passato e le ho provate a vedere ed elaborare attraverso i miei occhi, immaginando cosa potesse piacere a me, secondo i miei gusti personali, ma anche a cosa potesse piacere a voi.”

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini: grande progetto di lavoro

Alla fine, Sonia è riuscita a portare a termine il suo grande e bellissimo progetto di lavoro. “Inizialmente non pensavo richiedesse nemmeno così tanto tempo ma volevo che alla fine uscisse tutto perfetto! Dalla lavorazione, al materiale, al dettaglio, al colore, agli scatti, fino ad arrivare anche al nome. Ho pensato alle donne a qualcosa che singolarmente già potesse dare un effeto unico, elegante ma anche estroso.. e così è nata Vitaliana!” Noi di GossipeTV facciamo i nostri più grandi auguri alla Lorenzini per la sua nuova attività.