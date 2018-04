Uomini e Donne, Sonia con Federico? La reazione di Emanuele Mauti

Uomini e Donne, Emanuele Mauti: le frecciatine a Sonia Lorenzini e Federico

L’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini è tornata al centro dell’attenzione. La bellissima ragazza si è lasciata con Emanuele Mauti da diverso tempo eD ora sembra essersi avvicinata ad uno dei suoi ex corteggiatori. I gossip e gli avvistamenti di questi ultimi giorni hanno alzato un grandissimo polverone intorno all’ex coppia e non solo. Tra stati segnali social, presunte dediche e tanto altro ancora, pare proprio che la Lorenzini stia provando a frequentarsi con Federico Piccinato. Già nel corso del suo percorso al Trono Classico, il ragazzo fece parlare molto di sé a causa di alcune strane segnalazioni. In tanti credevano che Sonia e Piccinato fossero d’accordo per uscire insieme dalla trasmissione. Tutto si è rivelato falso, eppure ora i due sembrano aver fatto un passo indietro nel tempo.

Sonia e Federico si stanno forse frequentando nella speranza che tra loro possa nascere ciò che non è stato a Uomini e Donne?! Staremo a vedere. Intanto, i fan hanno continua a chiedere una qualsiasi reazione da parte di Emanuele Mauti. Il giovane pallanuotista ha sempre dimostrato di voler restare fuori da tutto ciò che potrebbe creare polemiche social inutili. In ogni caso, di fronte a quest’ultimo gossip non è riuscita a restarsene completamente in silenzio. Sul profilo Instagram dell’ex corteggiatore è apparsa una frase in particolare, seguita poi da svariati commenti, che ha destato la curiosità di molti. Le parole di Mauti potrebbero essere una chiara frecciatina alla Lorenzini e a Federico.

Emanuele Mauti: frecciatina a Sonia e Federico dopo Uomini e Donne

Sui social, Emanuele scrive: “Restare in silenzio a volte è la sola cosa da fare.” Subito dopo, nei commenti, Mauti dice con ironia: “In realtà non sono più solo da un pezzo! Ho trovato anch’io l’amore dentro U&D. …. Possiamo finalmente uscire allo scoperto.” Insomma, scherzando con uno suo amico, l’ex corteggiatore pare aver lanciato una frecciatina a Sonia. Lei risponderà?! Nel frattempo, l’ex tronista scrive: “Fai quello che ti rende felice, vivi, divertiti, esagera, ma non tornare mai a casa con il rimpianto di non aver fatto qualcosa, piuttosto col pentimento di aver fatto più del dovuto!”