Uomini e Donne, Soleil Sorge sbotta sui social: l’ex corteggiatrice stanca delle critiche fatte a lei e Marco Cartasegna

Il modo in cui Soleil Sorge ha deciso di lasciare Luca Onestini per Marco Cartasegna non l’ha certo resa immune dalle critiche. L’ex corteggiatrice, infatti, spesso è stata messa sotto accusa dai suoi followers per le scelte fatte prima, durante e dopo il suo percorso a Uomini e Donne. Adesso, nonostante sia passato del tempo, sembra che diversi sono quelli che continuano a non vedere di buon occhio la sua relazione con Marco Cartasegna. Soleil è felice e contenta con il suo nuovo fidanzato e, forse anche per questo motivo, di recente su Instagram ha deciso di rispondere proprio a chi continua a criticarla e a denigrare la sua relazione. Con un lungo messaggio, infatti, ha così cercato di mettere a tacere un utente in particolare che, con un commento lasciato sotto una sua foto, l’ha accusata di essere una mantenuta.

Soleil al momento si sta godendo un po’ di pace e serenità insieme a Marco Cartasegna ai Caraibi. La coppia, difatti, sui social sta continuando a condividere con i propri seguaci i momenti di questo magnifico soggiorno. Sotto un post pubblicato dalla Sorge, tuttavia, un utente le ha scritto: “La cosa che ti riesce meglio è fare la mantenuta… altro non sai fare”. Proprio a quest’ultimo, allora, l’ex fidanzata di Luca Onestini ha risposto: “Sinceramente sono stanca; personalmente non mi ha mai mantenuta nessuno”. Nello stesso messaggio, poi, Soleil ha aggiunto: “Non mi aspetto che 4 ignoranti che sentenziano così superficialmente possano capire la Meritocrazia […] Vi prego di riflettere e parlare solo con cognizione di causa. È un insulto agli sforzi e all’impegno giornaliero che ci permettono di fare la vita che facciamo”.

Uomini e Donne: lo sfogo sui social di Soleil Sorge

Quello che più ha infastidito Soleil Sorge, nello specifico, sarebbe stato il modo in cui certe persone avrebbero fatto passare lei e, in generale, le donne. “È avvilente per noi donne pensare di dover dare costantemente prova della nostra indipendenza” ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel suo lungo sfogo. Con la sua presa di posizione Soleil, una volta per tutte, riuscirà a mettere a tacere le male lingue? Forse non tutte ma, al momento, con una sembra esserci riuscita.