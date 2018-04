Uomini e Donne, scontro tra Nicolò e Giordano: ecco cosa è successo

Uomini e Donne, Nicolò e Giordano si attaccano sui social: lo scontro

Si mette molto male per i due corteggiatori di Uomini e Donne. Nicolò e Giordano sono finiti al centro dell’attenzione a causa di un loro nuovo scontro social. Tra i due non sembra esserci nemmeno un briciolo di simpatia. Dopo l’ultima registrazione del Trono Classico è accaduto di tutto. Ferrari è rimasto deluso dall’atteggiamento di Nilufar. La tronista pare infatti aver dato importanza solo all’assenza di Mazzocchi, senza considerare neanche un po’ l’altro. In queste ultime ore è scoppiato il caos sul web. A quanto pare, l’ex concorrente di Riccanza ha ricevuto delle offese da parte di un caro amico del suo rivale.

Scoprendo ciò che era stato detto sul suo conto, Nicolò ha voluto difendersi e rispondere attraverso il suo profilo Instagram privato. Ferrari non ha usato alcun detto, né tanto meno ha fatto giri di parole. Il giovane è andato dritto al punto e ha esposto il suo pensiero su quanto era appena accaduto. “Complimenti per gli attributi nel dire quello che pensi al diretto interessato. Complimenti per l’educazione e il bel esempio che dai nell’insultare persone che nemmeno conosci senza nessun motivo. La cosa più grave è che certi insulti arrivano da persone che insegnano uno sport a dei bambini e hanno la responsabilità di minori in quel frangente.” Riferendosi poi sicuramente a Giordano, Ferrari ha continuato: “Spero chi di dovere prenda dei provvedimenti se non condivide certi comportamenti […]. Qui si stanno superando i limiti.”

Giordano risponde a Nicolò? Frecciatine tra corteggiatori di Uomini e Donne

A quanto pare, Mazzocchi sembra abbia deciso di uscire completamente dal giro di Uomini e Donne. In ogni caso, mentre attendiamo di capire se tornerà da Nilufar o meno, il giovane pare abbia risposto a Ferrari. Il corteggiatore ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui riprende la scritta ‘Moira Orfei’. Che il ragazzo abbia voluto dire che ci che è accaduto in queste ultime giornate sia solo un circo?!? Staremo a vedere.