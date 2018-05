Uomini e Donne, la scelta di Sara: Lorenzo in lacrime

Uomini e Donne, la scelta di Sara Affi Fella: Lorenzo Riccardi non trattiene le lacrime

Lorenzo Riccardo di Uomini e Donne, durante il soggiorno in villa, si è lasciato andare per la prima volta a un lungo pianto. L’ormai ex corteggiatore ha assistito a un’esterna molto accesa tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Quest’ultimo ha anche chiesto che venisse bloccato il collegamento. In questo modo, Lorenzo non ha potuto vedere come è continuata l’esterna in piscina. Il Riccardi è apparso abbastanza scosso per quanto accaduto. Sara è andata subito a trovarlo in stanza, ma Lorenzo non ha voluto aprire la porta. I due hanno parlato molto poco e la Affi Fella si è mostrata molto dispiaciuta per la reazione del Riccardi. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato di vederlo in lacrime. Durante la notte, Sara ha anche deciso di avere un ultimo confronto con Lorenzo, trascorrendo con lui 60 minuti senza telecamere.

Prima di spegnere il collegamente Sara ha dichiarato di essere molto dispiaciuta per la sua reazione, non avrebbe voluto vederlo soffrire. In studio nessuno è riuscito a comprendere chi sarebbe stata la scelta della Affi Fella, dopo questo incontro, di cui non si sa nulla. “Sono tanto dispiaciuta per averti sentito prima in quel modo”, ha rivelato Sara prima che le telecamere venissero spente. Lorenzo ha dichiarato di aver ormai compreso di non essere riuscito ad arrivare al 100% a lei. Detto questo, la Affi Fella ci ha tenuto a precisare di non avergli mai mancato di rispetto con Luigi in piscina. Dopo di che il Riccardi ha chiesto di parlare senza essere ripresi dalle telecamere.

Sara Affi Fella e la scelta a Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi stupisce tutti

Lorenzo Riccardi in lacrime ha sconvolto un po’ tutti. I telespettatori l’hanno conosciuto con il sorriso stampato sempre sulle labbra e con la battuta pronta in ogni occasione. Ora la situazione è apparsa diversa, visto che l’ex corteggiatore ha compreso che potrebbe aver perso per sempre Sara. Quest’ultima ha scelto di uscire dal programma Luigi, Lorenzo non ha preso bene questa decisione, mostrando la sua commozione durante il rifiuto di Sara.