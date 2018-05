Uomini e Donne news: chi ha scelto Nicolò Brigante? Spunta l’indizio a favore di Virginia

C’è grande attesa per la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. L’evento andrà in onda nella puntata di mercoledì 2 maggio e sarà rigorosamente a porte chiuse, senza la presenza del pubblico. Secondo i beninformati, la registrazione della scelta avverrà oggi, martedì 1 maggio, ma forse è già stata fatta ieri, dopo la puntata del Trono Classico. L’indizio che lo prova? Nelle ultime ore è apparso su Wikipedia il nome della scelta di Nicolò, ovvero Virginia Stablum. Nell’enciclopedia web si legge addirittura che la ragazza ha risposto affermativamente al tronista, diventando a tutti gli effetti la sua fidanzata.

È vero, tutti possono modificare Wikipedia e forse si tratta dello scherzo di qualcuno ma nell’ultimo periodo sul sito web sono apparsi parecchie indiscrezioni che si sono poi rivelate giuste. Ricordate la vittoria di Bossari al Grande Fratello Vip? E quella di Nino Formicola all’Isola dei Famosi? Non è escluso poi che chi ha aggiornato la pagina Wikipedia di Uomini e Donne sia una persona vicina a Nicolò, che conosce bene il suo stato d’animo e la sua scelta… quale sarà la verità?

News Uomini e Donne: Marta Pasqualato favorita per la scelta

Di sicuro, l’eventuale scelta di Virginia non è così scontata: la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne crede che Nicolò sceglierà Marta Pasqualato. Nel corso dei cinque mesi, il modello siciliano si è parecchio sbilanciato nei confronti della studentessa di Medicina. Prima l’ha perdonata per la storia di Beppe, poi l’ha più volte rincuorata per la morte del padre, avvenuta qualche tempo fa. Che il sentimento per Virginia si sia rivelato alla fine più forte di quello per Marta?