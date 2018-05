Uomini e Donne, Nicolò Brigante ha scelto Virginia: il pubblico furioso per il gesto nei confronti di Marta

A grande sorpresa Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum a Uomini e Donne. Una scelta che nessuno si aspettava: erano in molti a credere che la decisione finale sarebbe ricaduta su Marta Pasqualato. Ma dopo il weekend passato in villa, il siciliano ha optato per la modella veronese, in grado di regalargli maggiore tranquillità. Insomma, fin qui tutto bene… ma il pubblico è furioso per i gesti compiuti da Nicolò proprio pochi momenti prima della scelta. Di cosa stiamo parlando? Delle tante, molteplici, attenzioni che Brigante ha avuto nei confronti di Marta, che si è poi rivelata la sua non scelta. Il gesto che ha fatto arrabbiare tutti? Quello di aver dedicato alla studentessa di Medicina una canzone importante, quella che le ricordava il padre scomparso di recente. Un gesto troppo grave per il pubblico, che ha subito etichettato Nicolò come “insensibile” e “senza cuore”.

“Chiariamo che il problema non è Virginia, bravissima ragazza. Il problema è la canzone del padre, la maglia della Juve, il rincorrerla ogni volta, l’averla difesa dopo Beppe, tutte le sorprese organizzate per lei.. Mah”, ha fatto notare qualcuno su Twitter a proposito della scelta di Nicolò Brigante. “Per carità scelta sua, qua si vive lo stesso,domani manco li calcolo più, ma trovo un po’ squallido le varie volte che ha menzionato il padre, con dediche di canzoni e presentazioni di suo padre per ricordare a lei quello che ha perso. Privo di empatia e tatto proprio”, ha invece scritto qualcun altro. E poi ancora: “Nicolò poteva davvero risparmiarsi almeno di toccare un argomento come la morte del padre di Marta, questa cosa non gli fa proprio onore, al di là se Marta vi piaccia oppure no”.

Uomini e Donne: il pubblico vuole spiegazioni da Nicolò Brigante

Insomma, scelta di Virginia a parte, in molti trovano una vera e propria “carognata” quella di Nicolò di toccare certi tasti nella vita privata di Marta. La stessa Virginia, poco prima della scelta, aveva confidato alle telecamere: “Se Nicolò non dovesse scegliere Marta , dopo la canzone del padre, sarebbe cattivo”. Come replicherà Brigante a queste critiche? Per il momento il siciliana ha preferito restare in silenzio, molto probabilmente perché preso a conoscere meglio la sua nuova fidanzata.