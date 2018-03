Uomini e Donne, scelta Nicolò Brigante: ecco quando ci sarà, gli indizi

Uomini e Donne, Nicolò Brigante: ecco quando verrà registrata la scelta, gli ultimi indizi

I fan di Uomini e Donne sono in trepida attesa. Nicolò Brigante è infatti molto vicino alla scelta. In tanti pensavano che il ragazzo avesse già lasciato la trasmissione insieme ad una delle sue corteggiatrice. In ogni caso, la fine del percorso da tronista del giovane siciliano non sembra essere poi così lontana. Quest’oggi, Lunedì 19 Marzo 2018, dovrebbero esserci le nuove registrazioni del Trono Classico. A quanto pare, molto presumibilmente, Brigante è pronto ad andare via insieme ad una tra Virginia e Marta. A confermare tale ipotesi alcuni speciali indizi apparsi sui social. Sembrerebbe infatti che la mamma e la sorella di Brigante si trovano a Roma. Le due sono forse arrivate nella capitale per assistere alla scelta del loro amato?!?

A darci un’ulteriore prova della possibile scelta di Nicolò sono le sue stesse corteggiatrici. Virginia Stablum si trovava in treno non moltissime ore fa, era forse diretta a Roma!?!? La ragazza ha anche ricevuto un dolce messaggio da una corteggiatrice di Mariano Catanzaro, Federica Pattacini. Insomma, la giovane ragazza pare essere pronta a scoprire quale sia la scelta finale di Nicolò. Marta invece ha fatto sapere di dover andare a fare per forza un po di shopping, nonostante non le piaccia molto. Che la Pasqualato sia andata a cercare l’abito da indossare in puntata?!? Staremo a vedere. Lo stesso tronista dichiarò di essere ormai molto vicino alla fine del suo percorso.

Nicolò Brigante, la scelta a Uomini e Donne: Marta o Virginia?

Al momento, non ci resta che attendere ancora qualche ora per capire se Nicolò abbia deciso di scegliere una tra Marta e Virginia. Il pubblico pare fare il tifo per la dolce Stablum. In ogni caso, è Brigante a dover prendere una decisione. Senza dubbio, il ragazzo terrà conto solo alle sue sensazioni e alle emozioni provate nel corso di questi ultimi mesi.