Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante: indizi indiscutibili

Uomini e Donne anticipazioni: Nicolò Brigante sceglie Virginia? L’indizio che non lascia dubbi

La scelta di Nicolò Brigante si avvicina sempre di più. Alcuni rumors fanno intendere che il tronista siciliano sia pronto a lasciare la trasmissione con una delle sue due corteggiatrici. Non a caso, le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne verranno registrate oggi, 12 Marzo 2018. Le ultime esterne sembravano parlare chiaro, eppure le cose potrebbero aver preso una piega diversa. Il giovane ha fatto conoscere suo papà a Marta, nonostante su di lei sia uscita una segnalazione non indifferente e che ha creato non poche polemiche sui social e in studio. Tutto ciò ha lasciato credere che il tronista fosse pronto a chiudere il suo percorso insieme alla Pasqualato. Ora, però, nuovi indizi hanno aperto uno scenario completamente nuovo e del tutto inaspettato.

In attesa della nuova registrazione, dove Nicolò quasi sicuramente farà la sua scelta, Marta Pasqualato ha pubblicato delle strane Instagram Story. La giovane ragazza ha prima condiviso la canzone di Federica Carta ‘Dopotutto’. Dalle parole del testo si può presumere che tra la corteggiatrice e il tronista le cose non siano andate a finire molto bene. “Dopotutto è stato bello averti accanto. Pensare che sarebbe stato in eterno.” Da ciò che è apparso sul profilo della Pasqualato si potrebbe pensare che il ragazzo abbia scelto l’altra, Virginia Stablum. Subito dopo, la diretta interessata a anche rivelato un altro particolarissimo dettagli sul suo attuale umore.

Uomini e Donne, Nicolò Brigante tra Virginia e Marta: gli ultimi gossip

La Pasqualato ha fatto sapere ai suoi followeras di Instagram che non è affatto un bel periodo. Da tale rivelazione pare quasi essere confermatissima la non-scelta. La ragazza ha anche dichiarato che da oggi inizierà il suo tirocinio e da tale rivelazione pare essere confermata la sua assenza nel corso della nuova registrazione. In ogni caso, manca davvero poco tempo per scoprire cosa ha deciso di fare il tronista. Non ci resta che attendere ancora qualche ora e capire di chi si sia invaghito il bellissimo Nicolò Brigante.