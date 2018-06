Uomini e Donne, Sara e Luigi stanno ancora insieme? L’Affi Fella smentisce di aver messo like sospetti

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno ancora insieme oppure no? Sono tanti i fan in apprensione per la coppia nata a Uomini e Donne. Dopo la scelta i due si sono frequentati molto poco e in questi giorni la modella di Venafro si è concessa una vacanza con le amiche a Ibiza, mentre il siciliano ha deciso di prendersi una pausa dai social network. Una situazione poco chiara che ha spinto molti a credere che i due si siano già lasciati. Senza contare che nelle ultime ore è apparso su Instagram un like di Sara ad un commento di una sua follower che parlava di un amore ormai finito. Un piccolo grande gesto che ha lasciato l’amaro in bocca e che molti hanno interpretato come una conferma da parte dell’Affi Fella. Ma proprio quest’ultima ha smentito il tutto, rimarcando di non aver messo alcun like sospetto.

“Voglio precisare una cosa! Stanno girando alcuni screen dove il mio nome Instagram è accostato a like e commenti. Io non ho messo nessun like e non ho commentato nulla!”, ha scritto Sara Affi Fella in una storia di Instagram. La giovane sta rientrando in Italia: la vacanza a Ibiza con Valeria Bigella e altre due amiche è terminata. Riuscirà finalmente a vedersi con Luigi Mastroianni?

Uomini e Donne, Sara Affi Fella: “La mia situazione sentimentale è chiara a tutti”

Prima di smentire il like sospetto, Sara di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un altro duro sfogo: “Sono stata zitta per troppi giorni, ma adesso ho deciso di parlare. Ho 21 anni e mi sto semplicemente divertendo a Ibiza con le mie amiche. Per quanto riguarda tutti i pettegolezzi basati su semplici like di amici, voglio dirvi che vi commentate da soli. La mia vita sentimentale è chiara a tutti. Soprattutto vi do un consiglio: godetevi la vostra vita, non dedicatevi a quella degli altri. Baci”.