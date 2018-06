Uomini e Donne, Sara e Luigi non si vedono: la frecciatina di Lorenzo

Uomini e Donne, Sara e Luigi preoccupano i fan: non manca la frecciatina di Lorenzo Riccardi

Che fine hanno fatto Sara e Luigi di Uomini e Donne? Dal giorno della scelta i due si sono visti molto poco. Un atteggiamento davvero strano per una coppia che è agli inizi di una storia d’amore. Un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori ma soprattutto a Lorenzo Riccardi, che ne ha approfittato per lanciare una nuova frecciatina all’ex tronista e al deejay siciliano. “Sara e Luigi sono belli…quando si vedono”, ha detto il Cobra durante una diretta Instagram con degli amici. Una stoccata bella e buona, che non è passata inosservata ai fan dell’ex corteggiatore che sperano ancora di vederlo accanto alla modella di Venafro. Un sogno che potrebbe realizzarsi: pare che Lorenzo sarà il nuovo tronista del Trono Classico e, se le cose andranno male con Luigi, Sara potrebbe indossare i panni della corteggiatrice…

Negli ultimi giorni Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni hanno postato foto della loro scelta a Uomini e Donne. Ma tra i due mancano scene di vita quotidiana, quelle che i sostenitori della coppia sognano da tempo. Ma la distanza geografica (lei in Campania, lui in Sicilia) non sembra agevolare la situazione. Senza contare che Luigi è ora molto richiesto dal pubblico e ha così cominciato a fare serate in giro per l’Italia. Inoltre, Sara ha dovuto affrontare dei problemi famigliari: a causa delle condizioni di salute del nonno non ha presenziato all’inaugurazione del risto-pub di Luigi a Scordia.

Uomini e Donne: le ultime dichiarazioni di Lorenzo su Sara

Intanto a Uomini e Donne Magazine Lorenzo Riccardi non ha nascosto il suo interesse per Sara. Un’interesse che continua ancora oggi nonostante la scelta finale sia ricaduta su Luigi. “Io ci credevo nel nostro lieto fine. Sara mi piaceva molto e mi piace tutt’oggi. Inutile negarlo”, ha ribadito Lorenzo.