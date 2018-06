Uomini e Donne, Sara e Luigi si sono rivisti: ma scoppia la lite in pubblico

Uomini e Donne, Sara e Luigi di nuovo insieme: ma la coppia discute in pubblico

Contrariamente a quanto sussurrato negli ultimi giorni, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno ancora insieme. La prova è arrivata dal profilo Instagram del fratello di Sara, che ha pubblicato un video nel quale si vede l’ex tronista di Uomini e Donne che esce di casa per andare incontro all’ex corteggiatore. Dunque, Sara ha cercato subito Luigi dopo essere rientrata dalla vacanza ad Ibiza con le amiche. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. Sara e Luigi sono stati beccati mentre discutevano animatamente in pubblico. Il video, ripreso da una fan un po’ troppo invadente, è stato pubblicato dalla pagina Instagram di News U&D e sta facendo letteralmente il giro del web.

Luigi e Sara sono stati ripresi in un momento di forte nervosismo: un atteggiamento che preoccupa ancora di più i follower dei due. La coppia nata a Uomini e Donne meno di un mese fa è già in crisi? O si è trattato di un semplice litigio passeggero, di quelli che capitano un po’ a tutti? Al momento né Luigi Mastroianni né Sara Affi Fella hanno commentato il filmato. Il siciliano si è preso un pausa dai social network, mentre la modella di Venafro ha sempre preferito condividere con i suoi follower altre passioni, come quelle per la moda e per il fitness.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella zittisce i fan

Dopo la scelta Sara ha scelto di vivere con grande riservatezza il suo amore per Luigi. “L’amore non si dimostra sui social ma dai sorrisi di una donna”, ha fatto sapere su Instagram l’Affi Fella.