Uomini e Donne: cosa hanno fatto Sara e Lorenzo durante i sessanta minuti in villa senza telecamere? La risposta della tronista

Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Ma prima della scelta ha trascorso ben sessanta minuti da sola – e senza telecamere – con Lorenzo Riccardi, l’altro corteggiatore del programma. Cosa è successo tra Sara e Lorenzo? La scelta di non mostrarsi per circa un’ora davanti al pubblico ha stupito tutti – telespettatori e opinionisti – e portato a credere che la modella e studentessa campana potesse scegliere proprio “il Cobra”. Alla fine Sara ha optato per Luigi, perché non reputava Lorenzo all’altezza delle sue aspettative e soprattutto del suo futuro.

Ma cosa è dunque successo nella villa di Uomini e Donne tra Sara e Lorenzo, lontano da occhi indiscreti? Assolutamente nulla! A ribadirlo è stata l’ex protagonista di Temptation Island a Witty, la piattaforma web di Maria De Filippi, alla quale Sara e Luigi hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni dopo la scelta.

Come potete vedere nel video più in basso, Sara ha rimarcato per ben due volte che non è accaduto assolutamente nulla con Lorenzo. La giovane ha preferito non riferire altri dettagli ma è chiaro che i due si sono limiti a parlare e nulla più. Riccardi invece non ha proferito parola: lo farà a tempo debito?