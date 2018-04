Uomini e Donne, Sara e Lorenzo si sono baciati: le anticipazioni

Uomini e Donne, Trono Classico ultima registrazione: c’è stato il bacio tra Sara e Lorenzo

Primo bacio tra Sara e Lorenzo a Uomini e Donne. È successo nell’ultima registrazione del Trono Classico, durante un’esterna organizzata dalla tronista in occasione del compleanno del corteggiatore. Come riporta il Vicolo delle News, l’ex protagonista di Temptation Island ha organizzato un incontro su una terrazza piena di palloncini. I due hanno chiacchierato fitto fitto, si sono detti parole importanti e poi si sono scambiati un lungo e appassionato bacio. L’ex fidanzata di Nicola Panico ci ha però tenuto a precisare che non è contenta di vedere Lorenzo che frequenta personaggi famosi anziché concentrarsi su queste ultime settimane di corteggiamento.

Il riferimento è a Fabrizio Corona: negli scorsi giorni Lorenzo Riccardi è stato a casa dell’ex re dei paparazzi in compagnia di un gruppo di amici. Ma Lorenzo si è fatto vedere pure con Paolo Crivellin e Angela Caloisi, coppia nata proprio alla corte di Maria De Filippi. Riccardi si è giustificato dicendo che non può interrompere di punto in bianco i suoi rapporti d’amicizia. Intanto Sara ha annunciato che la scelta avverrà a breve anche se Luigi Mastroianni ha reagito malissimo al bacio tra la campana e Lorenzo.

Uomini e Donne: Luigi snobba Sara e non si presenta in esterna

Dopo l’ultima puntata, Luigi ha deciso di non presentarsi in esterna con Sara. Il ragazzo non ha apprezzato il modo in cui la tronista ha difeso a spada tratta Lorenzo Riccardi. E il bacio tra i due ha peggiorato la situazione… Sara ha però sottolineato di non aver fatto nulla di male e ha invitato Luigi a non fare passi falsi visto che la scelta è dietro l’angolo.