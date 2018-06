Uomini e Donne, Sara Affi Fella contro le critiche: interviene il papà

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e suo papà rispondono alle critiche social

Sara Affi Fella non sta vivendo un ottimo periodo, soprattutto sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata sommersa dalle critiche dei vari utenti del web. La giovanissima ragazza pare abbia perso l’approvazione di moltissimi fan. A quanto pare, l’atteggiamento della donna non sta piacendo a svariate persone. Oltre alle accuse che ha iniziato a ricevere subito dopo la fine del suo percorso al Trono Classico, ora se ne sono aggiunte delle altre. Sembrerebbe che l’intervista rilasciata al magazine dedicato ai protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi non sia piaciuta quasi a nessuno. Alcune dichiarazioni della Affi Fella hanno fatto storcere il naso a qualche follower.

Sara ha ammesso di vivere un momento di crisi con il suo fidanzato Luigi Mastroianni. A quanto pare, la maggior parte delle persone è convinta che la colpa sia solo della Affi Fella. Proprio a causa di questa convinzione, la ragazza è stata sommersa di critiche, insulti e commenti ovviamente negativi. Dopo i numerosissimi commenti di disapprovazione nei suoi confronti, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e rispondere attraverso due semplici Instagram Story. Insieme a l’ex tronista, anche il suo papà ha deciso di inviare un messaggio agli haters. Nel primo video, la giovane chiede a suo padre cosa vorrebbe dire alle persone che la offendono senza sapere e lui risponde ironicamente: “Che gli mandiamo tanti baci.”

Sara Affi Fella risponde alle offese ricevute sui social dopo Uomini e Donne

Sara si è poi lasciata andare ad un piccolo sfogo, dove parla direttamente a tutte le persone che la stanno criticando in quest’ultimo periodo. “Ma voi che ne sapete di quanto a volte potete far male alla gente? Fidatevi non lo sapete, non sapete niente. Altrimenti non lo fareste. A chi c’è sempre. Come tanto tempo fa. Oggi, domani e per sempre #Dad.” Nella storia pubblicata appare anche la foto della mano dell’ex tronista stretta a quella del suo dolce papà.