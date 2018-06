Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono in crisi: le parole dell’ex tronista a Uomini e Donne Magazine

È ufficiale: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono in crisi, lo ha confermato proprio lei in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. A chiedere una pausa per riflettere però, stando a quanto dichiarato dalla Affi Fella, sarebbe stato l’ex corteggiatore. Le voci che girano da giorni e giorni sul web, quindi, sono state oggi confermate. Sara, infatti, ha ammesso: “Io e Luigi stiamo vivendo un momento di crisi, è vero”. Il motivo? “Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere” ha spiegato la ragazza “Lui ha dei dubbi, ma prima di prendere una decisione definitiva, vogliamo vederci di persona”.

La rottura definitiva, come è facile intuire dalle parole di lei, pare che ancora non sia arrivata. Prima di decidere cosa ne sarà del loro rapporto, infatti, i due vogliono aspettare e prendersi del tempo. “Sono serena. Non è ancora detta l’ultima parola, con Luigi dobbiamo parlare e valutare” ha difatti spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne “Spero di arrivare a un punto di incontro con lui”. Quando arriverà questo chiarimento? “Al momento io ho ancora l’influenza, mentre lui è impegnato a Roma” ha dichiarato la Affi Fella “Quindi non c’è modo di vederci”. Tutto ancora può succedere dunque ma, per saperne di più, dobbiamo ancora aspettare.

Quello che ha fatto male a Sara Affi Fella in questi giorni è stato però vedere i commenti negativi sul suo conto che giravano su Internet. “La situazione è complicata. Sono sorte delle problematiche che coinvolgono entrambi” ha spiegato lei “In questi giorni sul web mi sono state rivolte tante accuse infondate. E’ stato detto persino che nel frattempo c’era del tenero tra me e Francesco Monte, semplicemente perché eravamo nello stesso locale a Ibiza. Oltre al fatto che eravamo persino a due tavoli differenti, io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l’agenzia di suo fratello. Tutto qua”.