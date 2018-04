Uomini e Donne, Sabrina Ghio fidanzata: parla l’ex tronista

Uomini e Donne, Sabrina Ghio innamorata di Carlo: la conferma dell’ex tronista

Era da diverso tempo che non si faceva altro che parlare dell’attuale situazione sentimentale di Sabrina Ghio. La bellissima bionda di Uomini e Donne sembrava infatti aver ritrovato l’amore al fianco di un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Ora, è la diretta interessata a confermare tale gossip. Contattata dal magazine dedicato al Trono Classico ed Over, l’ex tronista ha parlato della sua storia d’amore con Carlo. Insomma, è tutto vero. Dopo le tante delusione ricevute, l’ultima proprio nello studio di Maria De Filippi, la bellissima donna è tornata a sorridere al fianco del suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Carlo e non è assolutamente un volto noto al pubblico di Canale 5.

Al magazine di Uomini e Donne, la Ghio rivela che tutto è nato per caso e all’improvviso. I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni e durante il loro primo incontro non si erano nemmeno piaciuti. Dopo sei mesi circa, lui ha iniziato a corteggiarla e ad essere sempre più presente. Sabrina ha infatti dichiarato di aver iniziato a ricevere molti messaggi carini, fino a quando non è riuscita a mettere da parte la diffendenza e a lasciarsi trasportare dalle emozioni e sensazioni. Lui è più giovane di sei anni e anche questo fattore aveva lasciato un po’ interdetta la Ghio. Nonostante tutto, però, la coppia pare essere molto felice e insieme sono bellissimi. L’ex tronista è convinta che l’amore con Carlo sia fatto di grande rispetto e stima, punto forte per la loro relazione a distanza.

Sabrina Ghio fidanzata dopo Uomini e Donne: la vita insieme a Carlo

Sabrina e Carlo vivono lontani, ma nonostante ciò riescono a vedersi ogni fine settimana. Nonostante non possano stare insieme sette giorni su sette, non perdono mai un secondo per sentirsi al telefono e per scambiarsi vari messaggini. A questo punto, non ci resta che fare i nostri auguri alla bella Ghio, augurandole anche di essere così serena per sempre.