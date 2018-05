Uomini e Donne, Rosa non vive più con Pietro: ecco perché

Uomini e Donne, Rosa si è trasferita a Milano: Pietro spiega cosa è successo

Rosa e Pietro sono una delle coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne. Erano in tanti a non credere alla buona fede della bellissima napoletana. Ad oggi, quasi tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno però cambiato opinione. Insieme, la Perrotta e Tartaglione hanno fatto ricredere moltissime persone. Dopo poco la scelta al Trono Classico, i due hanno preso casa insieme e sono andati a convivere. Successivamente, la ragazza è partita per l’Isola dei Famosi, dove è rimasta per tutta la durata del reality-show. Ora che è tornata in Italia, la giovane si è trasferita a Milano, lasciando la casa dove viveva insieme al suo fidanzato. Ma cone mai? Cosa è accaduto? Dopo le numerose domande dei fan, l’ex corteggiatore ha rotto il silenzio.

Rosa aveva già parlato dell’eventualità di andare a vivere a Milano, per motivi di lavoro, subito dopo la fine dell’Isola. Ad oggi, la Perrotta si è trasferita ufficialmente nel capoluogo lombardo. Come promesso durante la sua permanenza in Honduras, l’ex naufraga ha preso casa insieme alla sua amica e compagna di avventura Paola Di Bendetto. Di fronte a questo notevole cambiamento, i sostenitori di Pietro e della sua fidanzata hanno iniziato a farsi qualche domanda. Tutto ciò ha fatto storcere il naso a svariate persone, anche e soprattutto dopo la proposta di matrimonio da parte di lui avvenuta in diretta tv. Il diretto interessato ha così pensato di svelare come stanno realmente le cose. Mantenete la calma perché non c’è assolutamente aria di crisi.

Rosa e Pietro non si sono lasciati: ecco perché l’ex di Uomini e Donne non vive più con Tartaglione

Rosa ha lasciato la casa che condivideva con Pietro solo per una questione di lavoro. Tartaglione su Instagram scrive: “Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi di molti di voi che sono preoccupati per questa storia della casa a Milano e vi capisco, detta così sembra quasi che Rosa se ne sia andata, ma non è affato così. Quindi state tranquili, state sereni e ricordate che chi non si fida di noi rimarrà deluso, sempre.”